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Yeni Can Atalay kararı sonrası MHP'den AYM'ye '85'inci madde' tepkisi

Anayasa Mahkemesi, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesinin iptali için CHP ve Atalay'ın avukatlarının yaptığı iki başvuruda, karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. Karara tepki gösteren MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 'AYM, Anayasa'ya bağlı kalmama tavrını sürdürüyor.' dedi. Anayasa'nın 85'inci maddesinin açıkça ihlal edildiğini belirten Yıldız, 'AYM çoğunluğu bu kararı vererek Meclis'te tamamlanmış düşme merasimini de tanımıyoruz demektedir. Anayasa 85'e göre ret kararları vermek yerine keyfi bir yaklaşımla verdiği bu karar açık bir mesajdır.' ifadelerini kullandı.

23 Şubat 2024 Cuma 08:20 - Güncelleme:
Yeni Can Atalay kararı sonrası MHP'den AYM'ye '85'inci madde' tepkisi
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Gezi davası hükümlüsü, TİP'ten Hatay vekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliği, TBMM Genel Kurulu'nda 30 Ocak'ta düşürülmüştü.

Yüksek Mahkeme, Genel Kurul gündeminde, 'TBMM Genel Kurulu'nda Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin yazısının okunarak Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti ve ortaya çıkan eylemli İçtüzük değişikliğinin iptali' istemiyle CHP ve Atalay'ın avukatlarının yaptığı yeni başvuruları görüştü.

AYM Genel Kurulu, iki başvuruda da karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. Kararın oy çokluğuyla alındığı öğrenildi.

MHP'DEN ANAYASA MAHKEMESİ'NE TEPKİ: ANAYASA'YA BAĞLI KALMAMA TAVRINI SÜRDÜRÜYOR

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Anayasa Komisyonu Üyesi Feti Yıldız, gelişme sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Anayasa Mahkemesi, Anayasa'ya bağlı kalmama tavrını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Anayasa'nın 85'inci maddesinin açıkça ihlal edildiğini vurgulayan Yıldız, "Anayasa Mahkemesi çoğunluğu bu kararı vererek Meclis'te tamamlanmış düşme merasimini de tanımıyoruz demektedir." dedi.

"ANAYASA 85'E GÖRE RET KARARLARI VERMEK YERİNE KEYFİ BİR YAKLAŞIMLA VERDİĞİ BU KARAR AÇIK BİR MESAJDIR"

Yıldız'ın açıklamasının tamamı şöyle:

"Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 'TBMM Genel Kurulu'nda Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin yazısının okunarak Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti ve ortaya çıkan eylemli İçtüzük değişikliğinin iptali' istemiyle CHP'nin yaptığı başvuru ile Atalay'ın avukatlarının yaptığı yeni başvuruyu 'yetkisizlik nedeniyle reddetmek' yerine;

Anayasa Mahkemesi kuruluş ve yargılama usülleri hakkındaki kanuna aykırı olarak olarak; 'Karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.'

Anayasa Mahkemesi, Anayasa'ya bağlı kalmama tavrını sürdürüyor.

'Anayasa'nın 84. maddesinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma sebebiyle milletvekilliğinin düşmesini düzenleyen ikinci fıkrası yönünden Anayasa'nın 85. maddesi kapsamında Anayasa Mahkemesine başvuru imkânı tanınmamıştır.'

Anayasa Mahkemesi'nin daha önce hükümlü üç milletvekiliyle ilgili TBMM'de kesin kararın okunmasıyla düşen milletvekillikleri için AYM'ye yapılan başvuruları yetkisizlik sebebiyle reddine karar vermiştir.

Anayasa Mahkemesi aynı konudaki son başvuruyu yine 'yetkisizlik sebebiyle reddetmesi' gerekirken kendi içtihatlarını da göz ardı edip "karar verilmesine yer olmadığı kararı" vererek Anayasa'nın 85. Maddesini açıkça ihlal etmiştir.

Ancak Anayasa Mahkemesi çoğunluğunun Anayasa 85'e göre ret kararları vermek yerine keyfi bir yaklaşımla verdiği bu karar açık bir mesajdır.

Anayasa Mahkemesi çoğunluğu bu kararı vererek Mecliste tamamlanmış düşme merasimini de tanımıyoruz demektedir.

Anayasa Mahkemesi çoğunluğu bu kararının gerekçesinde ne yazarsa yazsın Anayasa'yı ve TBMM'yi tanımayan bu kararını hukukileştiremez, meşrulaştıramaz."

  • feti yıldız
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