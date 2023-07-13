İSTANBUL 36°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Temmuz 2023 Perşembe / 25 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,1596
  • EURO
    29,169
  • ALTIN
    1646.5
  • BIST100
    6342.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yeni cephe açıldı! CHP'de şimdi de dijital savaş başladı
Güncel

Yeni cephe açıldı! CHP'de şimdi de dijital savaş başladı

CHP'de koltuk kavgası dijital aşamaya geçti. Genel merkez ve İmamoğlu'nun ekipleri sosyal medyada birbirlerine karşı karalama kampanyası başlattı. Algı yönetimi hedefiyle yapılan çalışmalarda daha çok 'content seeding' (içerik yayma) ve viral reklam teknikleri kullanılıyor.

Yeni Şafak13 Temmuz 2023 Perşembe 08:15 - Güncelleme:
Yeni cephe açıldı! CHP'de şimdi de dijital savaş başladı
ABONE OL

CHP'deki genel başkanlık mücadelesi sosyal medyaya taşındı. Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem yeni trol ordusu kurmak için görevlendirildi. Görevden alınan Onursal Adıgüzel ile tasfiye edilen troller ise İmamoğlu ile hareket etmeye başladı. Sosyal medyada bir taraf Kılıçdaroğlu'nun seçim başarısızlığını, karşı taraf İBB'nin kötü yönetimini öne çıkarıyor.

Seçim hezimetinin ardından 'değişim' tartışmalarının başladığı CHP'de savaşın yeni cepheleri açılıyor. İBB Başkanı İmamoğlu, "İktidar İçin Değişim" sloganıyla başlattığı hareketi, bir adım ileriye taşıdı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na üstü örtülü yaptığı 'çekil' çağrısı reddedilen İmamoğlu, kavgayı sosyal medyaya taşıdı. Yeni Şafak'ın haberine göre, CHP Genel Merkezi'nin de dijital savaş için Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'i görevlendirerek, yeni bir trol ordusu kurmaya hazırlandığı öğrenildi. Öte yandan seçimden sonra dağıtılan CHP'nin trol ordusundan bazı isimlerin İmamoğlu ile beraber hareket ettiği öğrenildi. Özellikle Onursal Adıgüzel'in kendi ekibiyle İmamoğlu'nun grubuna entegre edildiği bildiriliyor. Eren Erdem'in, kendi ekibini kurmasıyla, iki tarafın yakın zamanda oluşturdukları trol ve influencer gruplarının karşı karşıya geleceği değerlendiriliyor.

İÇERİK YAYMA HİZMETİ ALDILAR

Özellikle İmamoğlu tarafının Kılıçdaroğlu'na karşı sosyal medyada bir algı çalışması başlattığı ve Eren Erdem yönetimindeki CHP Genel Merkezi'nin bu algı çalışmalarına karşı yetersiz kaldığı belirtiliyor. Erdem'in bu yüzden birden fazla ekiple görüşüp anlaşmaya çalıştığı da gelen bilgiler arasında. İmamoğlu'na bağlı ekiplerin özellikle Kılıçdaroğlu'nun seçimlerdeki başarısızlığını daha fazla ön plana çıkarmak için "content seeding" (Bir içeriği ya da linki yayma) hizmeti aldıkları öğrenildi.

YÜKSEK TAKİPÇİLİ HESAPLARA REKLAM

CHP Genel Merkezi'nin ise İmamoğlu'nun yaptığını iddia ettiği projelerin aslında AK Parti döneminde başlatıldığını kendisinin bunlara bir dahli olmadığına yönelik içerikleri gündeme yaymaya çalıştıkları bildirildi. İki ekibin de tüm bu çalışmaları karşılıklı olarak yönetmek amacıyla yüksek takipçisi bulunan hesaplara viral reklam verdikleri de ortaya çıktı. Eren Erdem'in CHP'de Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olmasının ardından tüm ajanslarla olan anlaşmalar sonlandırılmıştı. Ajansların ilişiğinin kesilmesiyle, tüm trollerle olan anlaşmalar da iptal olmuş, işlerini kaybeden troller Erdem'e tepki göstermişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.