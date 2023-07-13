CHP'deki genel başkanlık mücadelesi sosyal medyaya taşındı. Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem yeni trol ordusu kurmak için görevlendirildi. Görevden alınan Onursal Adıgüzel ile tasfiye edilen troller ise İmamoğlu ile hareket etmeye başladı. Sosyal medyada bir taraf Kılıçdaroğlu'nun seçim başarısızlığını, karşı taraf İBB'nin kötü yönetimini öne çıkarıyor.

Seçim hezimetinin ardından 'değişim' tartışmalarının başladığı CHP'de savaşın yeni cepheleri açılıyor. İBB Başkanı İmamoğlu, "İktidar İçin Değişim" sloganıyla başlattığı hareketi, bir adım ileriye taşıdı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na üstü örtülü yaptığı 'çekil' çağrısı reddedilen İmamoğlu, kavgayı sosyal medyaya taşıdı. Yeni Şafak'ın haberine göre, CHP Genel Merkezi'nin de dijital savaş için Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'i görevlendirerek, yeni bir trol ordusu kurmaya hazırlandığı öğrenildi. Öte yandan seçimden sonra dağıtılan CHP'nin trol ordusundan bazı isimlerin İmamoğlu ile beraber hareket ettiği öğrenildi. Özellikle Onursal Adıgüzel'in kendi ekibiyle İmamoğlu'nun grubuna entegre edildiği bildiriliyor. Eren Erdem'in, kendi ekibini kurmasıyla, iki tarafın yakın zamanda oluşturdukları trol ve influencer gruplarının karşı karşıya geleceği değerlendiriliyor.

İÇERİK YAYMA HİZMETİ ALDILAR

Özellikle İmamoğlu tarafının Kılıçdaroğlu'na karşı sosyal medyada bir algı çalışması başlattığı ve Eren Erdem yönetimindeki CHP Genel Merkezi'nin bu algı çalışmalarına karşı yetersiz kaldığı belirtiliyor. Erdem'in bu yüzden birden fazla ekiple görüşüp anlaşmaya çalıştığı da gelen bilgiler arasında. İmamoğlu'na bağlı ekiplerin özellikle Kılıçdaroğlu'nun seçimlerdeki başarısızlığını daha fazla ön plana çıkarmak için "content seeding" (Bir içeriği ya da linki yayma) hizmeti aldıkları öğrenildi.

YÜKSEK TAKİPÇİLİ HESAPLARA REKLAM

CHP Genel Merkezi'nin ise İmamoğlu'nun yaptığını iddia ettiği projelerin aslında AK Parti döneminde başlatıldığını kendisinin bunlara bir dahli olmadığına yönelik içerikleri gündeme yaymaya çalıştıkları bildirildi. İki ekibin de tüm bu çalışmaları karşılıklı olarak yönetmek amacıyla yüksek takipçisi bulunan hesaplara viral reklam verdikleri de ortaya çıktı. Eren Erdem'in CHP'de Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olmasının ardından tüm ajanslarla olan anlaşmalar sonlandırılmıştı. Ajansların ilişiğinin kesilmesiyle, tüm trollerle olan anlaşmalar da iptal olmuş, işlerini kaybeden troller Erdem'e tepki göstermişti.