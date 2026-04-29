Yeni Trafik Kanunu sayesinde elde edilen başarı, 1 Ocak-16 Nisan 2025 verileriyle bu yılın aynı dönemine ait verilerin karşılaştırılmasıyla ortaya çıktı. Kanun yürürlüğe girdikten sonra kaza ve kural ihlallerinde büyük bir düşüş yaşandı.

2026'nın ilk dört buçuk ayı ile önceki yılın aynı dönemine ilişkin bazı trafik verileri şöyle:

Trafikte denetlenen araç sayısı yüzde 6,2 arttı.

Trafik denetimlerinde işlem yapılan araç sayısı yüzde 12,9 azaldı.

Ölümlü kaza yüzde 16,2'lik düşüş yaşandı.

Trafikte günlük can kaybı yüzde 11,1 azaldı.

Trafik güvenliğini tehlikeye sokan makas atma ihlali yüzde 92,6 düştü.

Dur ihtarına uymayanların sayısında yüzde 65,3 azalma kaydedildi.

Hız ihlali yüzde 37,9 azaldı.

Ehliyetsiz araç kullanım yüzde 30,3 düştü.

Araç kullanırken cep telefonu kuralı ihlalinde yüzde 26,6 düşüş yaşandı.

Kırmızı ışık ihlalinde yüzde 9,9'luk düşüş oldu.

MAKAS ATANIN EHLİYETİ ALINIR

Yeni Trafik Kanunu'ndaki cezalar caydırıcı oldu. Yeni kanunla birlikte hız sınırını aşanlara verilen ceza 2 bin TL'den 30 bin TL'ye çıkarılmıştı. Kanunda, ehliyetsiz araç kullananlara 40 bin TL, alkollü araç kullananlara 25 bin TL, uyuşturucu madde etkisinde araç kullananlara ise 150 bin TL ceza yer alıyor. Makas ve drift atmanın cezası ise 90 bin TL para cezası, ehliyetlerine 60 gün el konulması ve araçlarının 30 gün trafikten men edilmesi olarak güncellenmişti. Dur ihtarına uymayanlara verilen ceza da geçmiş dönemde 2 bin 270 TL'den 200 bin TL'ye çıkarılmıştı.