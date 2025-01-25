Yeni Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan genelgede, 4 sayılı "Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" ile Göç İdaresi Başkanlığına, entegre sınır yönetimiyle birlikte yabancıların, Türkiye'ye girişleri, Türkiye'de kalışları ve Türkiye'den çıkışları ile Türkiye'den koruma talep eden yabancılara sağlanacak uluslararası ve geçici koruma işlemlerini yürütme görevlerinin verildiği hatırlatıldı.

Genelgede ayrıca, düzensiz göçmenlerin Türkiye'den sınır dışı işlemlerinin yürütülmesi ve kamu kurum ve kuruluşlarının, Başkanlığın görev alanına yönelik faaliyetlerini koordine etme, programlama, bunların projelendirilmesine yardımcı olma, proje tekliflerini değerlendirme ve onaylama, yürütülen çalışma ve projeleri izleme, bu çalışma ve projelerin uluslararası standartlara uygun şekilde yürütülmesine destek olma görevlerinin de Göç İdaresi Başkanlığının görevleri arasında bulunduğu anımsatıldı.

Türkiye'nin, göç yönetiminin tüm alanlarında medeniyet değerlerinden güç alan, hukuka uygun, insan haklarına saygılı ve aynı zamanda kamu düzeni ve güvenliğinden taviz vermeyen bir anlayışla göç politikalarını tesis edip kararlılıkla uyguladığı belirtilen genelgede, söz konusu politikaların, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde hassasiyetle yürütülmesinin büyük önem arz ettiği bildirildi.

Genelgede şu ifadelere yer verildi:

"Bu çerçevede, Göç İdaresi Başkanlığının görev alanına giren konularda, kamu kurum ve kuruluşları tarafından üretilen, derlenen ve raporlanan bilgi ve istatistiki verilerin Başkanlıkla paylaşılması, kamu kurum ve kuruluşlarınca kullanılması veya yayımlanması planlanan istatistiki verilerin yayınlanmadan önce Başkanlık ile koordinasyon içinde olunması, göç alanında yürütülecek her türlü çalışmanın ülkemizin göç politika ve stratejilerinin oluşturulmasında azami katkısının sağlanması, daha önce çalışılmış alanlarda tekrara düşülmemesi, zaman ve insan kaynağı başta olmak üzere tüm imkanların en verimli şekilde değerlendirilmesi ile kamu kurum ve kuruluşlarının çabalarının bu alana güçlü şekilde aktarılması amacıyla ulusal ve uluslararası projelerin hazırlık aşamasında Başkanlığın uygun görüşünün alınması, mezkur proje çalışmalarındaki süreçlerin ara raporlarının, proje sonunda hazırlanacak nihai raporların ve uygulama sonuçlarının Başkanlığa düzenli olarak gönderilmesi, hususlarında gereğini rica ederim."