Yeni detaylar ortaya çıktı! Kuzenini kazara kalbinden vurmuş

Şişli Pangaltı semti Bozkurt Mahallesi'nde dün saat 04.00 sıralarında meydana gelen olayda, gece saatlerinde cadde üzerinde bulunan bir kıraathaneye gelen 22 yaşındaki Ahmet Karadaş, mekanda silahla vurularak hayatını kaybetmişti. İntihar ettiği ihbar üzerine gelen polis gencin öldürüldüğünü tespit etmiş ve içerideki 7 şüpheliyi gözaltına almıştı.

KUZENİNİ KAZARA KALBİNDEN VURMUŞ



Yaşanan olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Polis yaptığı kapsamlı incelemede, Ahmet Karadaş'ın mekanında balkonunda oturduğu esnada içeriye yaşı küçük kuzenini C.K.'nın geldiğini, bir süre sonra kuzeninin silahıyla oynamaya başladığını belirledi. Yaşı küçük kuzeninin oynadığı silahın bir anda ateş aldığını ve elini delerek Karadaş'ın kalbine saplandığını tespit etti. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'inin görgü şahidi olarak ifadesinin alınarak serbest bırakıldığı, gencin kuzeni C.K. ve yaşı küçük şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.