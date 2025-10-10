Edinilen bilgiye göre yaklaşık 5 ay önce yurt dışından Bodrum'a çalışmaya gelen 19 yaşındaki Z.U.K., yoğun kan kaybı şikayetiyle hastaneye gitti. Kadının doğum yaptığını anlayan sağlık görevlileri, polise haber verdi. Kadının ifadesini alan ekipler, daha sonra lojmana gitti. Kadının kaldığı lojmanda arama yapan ekipler, terasta havluya sarılı haldeki bebekle karşılaştı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Genç kadının kendi imkanlarıyla doğum yaptığı, kanaması durmayınca hastaneye gittiği belirlendi. İfadesinin ardından yeniden hastaneye kaldırılan kadının tedavi sonrası yeniden gözaltına alınacağı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.