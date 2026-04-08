Yeni doğan bebek için zamanla yarış: Ambulans helikopter sevk edildi

Vezirköprü Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen bir erkek bebek, doğumun ardından solunum sıkıntısı yaşayınca hayati bir süreç başladı. İleri tedavi için ambulans helikopterle Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk edilen bebeğe, havada Doktor Serdar Özçakmak ilk müdahaleyi yaptı.

Vezirköprü Devlet Hastanesi'nde normal doğumla dünyaya gelen erkek bebekte doğum sonrası solunum sıkıntısı gelişti. Annenin doğumunun zor geçtiği öğrenilirken, bebeğin ileri tedavi için Samsun Şehir Hastanesi'ne sevkine karar verildi.

HELİKOPTERDE MÜDAHALE EDİLDİ

Ambulans helikopterle kısa sürede alınan bebeğe ilk müdahaleyi helikopterde bulunan Doktor Serdar Özçakmak yaptı. Hasta bebek, sorumlu pilot Bülent Erdemir ve pilot Ahmet Çubukçu tarafından Samsun'a Samsun'a ulaştırılarak tedavi altına alındı.