Yeni doğum yapan annenin imdadına UMKE ekipleri yetişti

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün Yeşiltaş Mahallesi'nde yeni doğum ihbarında bulunularak 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.

Yolun kar nedeniyle kapalı olması ve ekiplerin mahalleye ulaşamaması üzerine görevlendirilen ambulans ekibi ve UMKE, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Çınar Kaymakamlığı ile temasa geçti.

Mahalle sakinlerinin de destek verdiği yol açma çalışmaları sayesinde ekipler adrese ulaştı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından anne ile bebeği, ambulansa alındı.

Anne ve bebek, ambulansla kent merkezindeki Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ek Hizmet Binası'na kaldırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, zorlu süreçte görev alan UMKE ekip sorumlusu Salih Bülbül'e ekibi adına gösterdiği özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Asiltürk, şunları kaydetti:

"Zorlu kış şartlarına ve saatler süren ulaşım güçlüklerine rağmen ekiplerimiz, büyük bir koordinasyon ve özveriyle görevlerini yerine getirdi. UMKE, 112 Acil Sağlık ekiplerimiz ve vatandaşlarımızın desteğiyle anne ve bebeğimiz, güvenli şekilde sağlık tesisimize ulaştırıldı. Diyarbakır'da vatandaşlarımızın sağlık hizmetine erişimi için her koşulda sahadayız. Bu süreçte görev yapan tüm sağlık personelimize teşekkür ediyorum."