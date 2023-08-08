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Yeni dokunulmazlık dosyaları TBMM'de

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekilleri Hakkı Saruhan Oluç ve Meral Danış Beştaş ile Demokrat Parti (DP) İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un da aralarında bulunduğu 12 milletvekiline ait 15 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığına sunuldu.

AA8 Ağustos 2023 Salı 11:22 - Güncelleme:
Yeni dokunulmazlık dosyaları TBMM'de
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Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Dosyaların 8'i Yeşil Sol Parti, üçü CHP, ikisi Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), birer tanesi ise İYİ Parti ve DP milletvekiline ait.

Özel, Oluç, Beştaş ve Enginyurt'un yanı sıra fezlekeleri Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"Yeşil Sol Parti Kars Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Yeşil Sol Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Yeşil Sol Parti Muş Milletvekili Sezai Temelli, DBP Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz, Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Berdan Öztürk."

Gelen fezlekeler arasında Ömer Öcalan, Hakkı Saruhan Oluç ve Salihe Aydeniz'in ikişer dosyası bulunuyor.

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