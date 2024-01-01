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Yeni dönem başladı! Şehirler arası otobüslerde zorunlu oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca uygulamaya alınan şehirler arası otobüslerde araç takip cihazının kullanımına başlandı.

AA1 Ocak 2024 Pazartesi 08:55 - Güncelleme:
Yeni dönem başladı! Şehirler arası otobüslerde zorunlu oldu
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Sistem, Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde yürürlüğe girdi. Cihaz ile Bakanlık araçların anlık hareketlerini görebilecek.

Şehirler arası otobüs şoförü Erhan Elibol, AA muhabirine, araçlarına yaklaşık 4 gün önce takip sisteminin montaj edildiğini söyledi.

Uygulamayı çok yerinde bulduğunu ifade eden Elibol, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının tüm araçların hareketlerini anlık kontrol edeceğini belirtti.

Bakanlığın, personelin çalışma ve dinlenme saatlerini rahatlıkla denetleyebileceğini anlatan Elibol, "Sistem sayesinde aracın hız sınırı, şoförün kaç saat dinlendiği, çalıştığı, yolcu indirme bindirme hepsi denetlenecek. En önemlisi yolcuların can güvenliği. Bu nedenle bu sistem önemli." diye konuştu.

Şoförlerden Emin Ona ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yaptığı bu çalışmanın çok önemli olduğunu vurguladı.

Araçların artık nerede olduğunun ve hızının kontrol edileceğini dile getiren Ona, kendilerinin de çok memnun olduğunu kaydetti.

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