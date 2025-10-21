Yeni duraklar için çalışmalar başladı! Banliyö müjdesi resmen duyuruldu

AY-BAN banliyö hattının hayırlı olmasını dileyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu konuyla ilgili paylaşımında; "Aydın Valimiz Yakup Canbolat, İl Başkanımız Mehmet Erdem, Milletvekillerimiz Seda Sarıbaş, Mustafa Savaş, Ömer Özmen, MKYK Üyemiz Mehmet Umut Tuncer, İncirliova Belediye Başkanımız Aytekin Kaya, Sultanhisar Belediye Başkanımız Osman Yıldırımkaya, Yenipazar Belediye Başkanımız Malik Ercan, Köşk Belediye Başkanımız Nuri Güler, Buharkent Belediye Başkanımız Sn. Mehmet Erol, Karpuzlu Belediye Başkanımız Hilmi Dönmez ve parti yöneticilerimiz ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sn. Abdülkadir Uraloğlu'na ziyaret ettik. Ziyarette; İncirliova İlçemiz ile Aydın Organize Sanayi Bölgesi arasında, Şehir Hastanesi, Tekstil Park ve ASTİM OSB ilave duraklarını da kapsayacak şekilde, Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile TCDD Genel Müdürlüğümüz ortaklığında banliyö seferleri başlatılması karara bağlandı. Yapılacak yeni durak imalatlarının ardından hizmete başlayacak olan AY-BAN banliyö hattımız Aydınımıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.