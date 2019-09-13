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Yeni eğitim döneminde ailelere güvenilir gıda uyarısı

Okulların açılması ile birlikte merdiven altı döner üretimi yapan firmalar konusunda aileleri uyaran Döner Üreticileri Derneği DÜBİDER Genel Başkan Yardımcısı ve Bereket Döner CEO'su Muhammet Nezif Emek, son yıllarda meydana gelen gıda zehirlenmelerin uygun üretim ve saklama koşullarının sağlanmaması yüzünden meydana geldiğini söyledi.

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Okullarda, yurtlarda ve toplu etkinliklerde gıda zehirlenmelerine bağlı olarak her yıl çok sayıda şikayet alındığını söyleyen Muhammet Nezif Emek bu konuda ailelerin ve eğitim kurumlarının daha duyarlı olmasını istedi.
Emek şu görüşlere yer verdi;
 
Dünya Sağlık Örgütü WHO verilerine göre her yıl güvensiz gıdalar yüzünden 420 bin kişi hayatını kaybediyor. Türkiye'de ise Sağlık Bakanlığı verilerine göre her yıl 5 milyon kişi besin zehirlenmesi sorunuyla karşı karşıya kalıyor.
 
Gıda güvenliğinin ana unsuru üretim tüketim zinciri arasında geçen gıda güvenliğinden geçiyor. Ülkemizde gıda güvenliği konusunda son 10 yılda çok ciddi adımlar atılsa da, maalesef kural tanımayan üretim alışkanlığının önüne geçilememektedir. Gıda güvenliği kişisel temizlikten üretim güvenliğine, depolama şartlarından saklama standartlarına kadar çok yönlü kontroller gerektirmekte, bu hayati derecede önemli güvenlik unsurlarına yatırım yapmaktan kaçınan merdiven altı işletmeler vatandaşlarımızın özellikle çocuklarımızın sağlığıyla oynamaktadır.
 
DÜBİDER olarak öğrencilerimizi sağlıklı büyüme aşamasında güvenilir gıda zincirinin en önemli halkası olarak görüyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin sağlıklı beslenmesi için güvenilir marka ürünleri kullanmasını tavsiye ediyoruz. Ucuz dönerle birlikte gelen ciddi sağlık sorunları konusunda ailelerin de bilinçli olmasını istiyoruz."  
 

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