Yeni eğitim sistemi tatil günleri nasıl olacak? Yeni eğitim sistemi 2020 yılı ders sayısı kaç olacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim sistemiyle ilgili merak edilen tüm ayrıntıları canlı yayında açıkladı. Yeni eğitim sisteminde tatil günlerinin nasıl olacağı, yeni eğitim sisteminde 2020 yılında ders sayısının kaç olacağı gibi vatandaşlar ve öğrenciler tarafından cevap aranan soruların hepsi yanıt buldu. . Konu ile ilgili son dakika açıklaması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan geldi. Selçuk, “9. sınıfta ders sayıları 15-16'dan 8'e, 10. sınıfta 9'a düşecek. 11. sınıfta 12-15 olan ders sayısı 9'a, 12. sınıfta 7'ye düşecek. Bunun yanında 2024 yılında üniversite sınav sisteminin değişeceğini de söyledi. 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek. Yeni çalışma takvimi ile öğrenciler, ara tatillerde dinlenme fırsatı elde etmenin yanında, öğrendiklerini kontrol edecek ve öğrenmelerini derinleştirecek. Ara tatiller öğrencilerin olası öğrenme eksikliklerinin derinleşmeden ve yeni konular eklenmeden telafi edilebilmesi için uygun bir zaman olarak planlandı. Peki, yeni eğitim sistemi nasıl olacak? İşte haberimizin ayrıntıları…

YENİ EĞİTİM SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Bakan Selçuk'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Acele etmiyoruz. Acele edersek çözümlerimiz daha sonra problem olur.

Sınıfta öğretmenleri güçlendirmeden bu tasarımın hayata geçmesi mümkün değil. Bu konuyla ilgili çalışmalar var.

Çocuklarımızı 2035'lere hazırlıyoruz. Zamanın ruhuna uymak zorundayız.

2040'lara doğru inanılmaz bir çağ geliyor. Vücudumuzda nano-robotların dolaştığı bir çağa doğru gidiyoruz.

Çocukların matematik uygulamalarıyla ilişkilendirilmesi çok önemli.

Alan derslerinde proje ve uygulama olması çocuklarda derinleşmeye yol açacak.

Peki ders sayılarında azalma ne demek? 9. sınıflarda 15-16 dersten söz ederken 8'e, 10. sınıflarda 9'a düşecek.

Soru çözmek ayrı bir şey sorun çözmek ayrı bir şey. Belli şablonları belirleyerek soru çözebilirler ama bunu çözerken neden böyle davranıldığını anlamakta zorlanabilirler. Bir çocuğun soru ile sorunu ayırt etmesi şart.

DERS SAYISI KAÇ OLACAK?

Ders sayıları azalıyor. 9’uncu sınıflarda 15-16 dersten söz ederken, sekiz dersten söz ediyoruz. 10'uncu sınıflarda 10 ders olacak.

Anne babalar da soruyor. Çocuklar sabahtan akşama kadar soru soruyor peki günlük yaşamda sorunlarla karşılacına neden şaşırıp kalıyorlar. Çocuklarımız belirli şablonlara uygun olarak ezbere dayalı olarak soruları çözebilir. Gençlerin bu soruları çözerken anlamının ne olduğunu, niçin o şekilde olduğunu anlamaları gerekiyor. Soru çözmek ile sorun çözmeyi ayırarak işe başlamalıyız. Peki bu çocuklar sosyal duygusal becerileri nasıl elde edecekler, bunun için ne planlanıyor?

YENİ EĞİTİM SİSTEMİNDE TATİL NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, tatil ve okul zamanlarının daha dengeli ve verimli hale getirilmesi için yeni bir eğitim-öğretim çalışma takvimi modeli hazırladı. 13 haftalık yaz tatili süresi, öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını kaybedecek kadar okuldan uzaklaşmamaları için 11 hafta olarak düzenlendi.

Yaz tatilinden alınan 2 hafta ise nisan ve kasım aylarında birer haftalık ara tatil olarak verilecek. Yeni modele göre artık okullar bir hafta erken açılacak, bir hafta daha geç kapanacak. Ancak bu durum toplam tatil süresini kısaltmayacak.

Takvime göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bir hafta öne çekilerek 9 Eylül 2019'da başlayacak.

18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün) İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Yeni çalışma takvimi ile öğrenciler, ara tatillerde dinlenme fırsatı elde etmenin yanında, öğrendiklerini kontrol edecek ve öğrenmelerini derinleştirecek. Ara tatiller öğrencilerin olası öğrenme eksikliklerinin derinleşmeden ve yeni konular eklenmeden telafi edilebilmesi için uygun bir zaman olarak planlandı.

Öğretmenlerin tatil takviminde ise değişiklik olmayacak. Sadece eğitim yılı kapanışı ve açılışındaki seminer dönemlerinin birer haftası yıl içerisine alınacak.

YENİ EĞİTİM TAKVİMİ NASIL OLACAK?

Yeni modele göre artık okullar bir hafta erken açılacak, bir hafta daha geç kapanacak. Ancak bu durum toplam tatil süresini kısaltmayacak

- 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başlayacak.

- 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

- 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

- Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

- İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

- 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

- 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

"HER ŞEYİ BİLERE YAPIYORUZ"

'Eğitim sistemi neden değişmiyor, değişince neden değişiyor?' soruları ortaya çıkıyor. Hangi şeyi neden yaptığımızı bilerek yapıyoruz ve bu bizi güçlendiriyor. Deniliyor ki 'Neden hemen yapılmıyor?' Yapmayız. Öğretmen eğitimleri olmadan bu olmaz.

Çocukların sistem kavramını öğrenmesini çok istiyoruz. Çocuğun etrafında gördüğü her şeyin bir sistemle ilgili olduğunu kavraması lazım. Başka önemli bir şey de 'Bilgi kuramı.'

Biz bu sistemi çok yüksek bir katılımla hazırladık. Öğretmenlere, öğrencilere, uzmanlara sorduk ve aylarca çalıştık. Bunu bir ders çizelgesi olarak yorumlamak yanlış olur. 'Çizelgeye bakıp bunlar var, bunlar yok demek' olmaz.

9-11. sınıflarda haziranda sunum, değerlendirme çalışması olacak. 12. sınıfta haftalık akademik ders saati 24 olacak.

ÜNİVERSİTE SINAVI DEĞİŞİYOR MU?

2024'te üniversite sınavı değişiyor. Yükseköğretime geçiş sınavında uyum değişiklikleri yapılacak.

12. sınıflar için önümüzdeki yıl bir hazırlığımız var. Daha sonra açıklayacağız.