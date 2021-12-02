2 Aralık 2021 Perşembe 10:22 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 10:22

Yeni Ekonomi Bakanı Nureddin Nebati kimdir? sorusunun cevabı yoğun olarak merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati atandı. Peki Yeni Ekonomi Bakanı Nureddin Nebati kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Hazine ve Maliye Bakanlığına atanan Nureddin Nebati ile ilgili merak edilenler...

Buna göre, görevden affını isteyen ve talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati getirildi.

Nureddin Nebati, görevden affını isteyen ve talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına getirildi. Atama kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

YENİ EKONOMİ BAKANI NUREDDİN NEBATİ KİMDİR?

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 1 Ocak 1964'te Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde doğdu.

Siyaset Bilimi uzmanı olan Nebati, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Nebati, yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararası İlişkiler alanında yaptı. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında doktora unvanı alan Nebati, farklı üniversitelerde Siyaset Bilimi, Türk Siyasal Hayatı, Devlet ve Siyaset Sosyolojisi dersleri verdi.

Bir dönem tekstil işiyle uğraşan Nebati, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Merkez Yönetim Kurulu ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Disiplin Kurulu üyeliklerinde bulundu. Nebati, MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti üyesi olarak görev aldı.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Vakfı ve Derneği ile İlim Yayma Cemiyeti, ENSAR, TÜGVA, ÖNDER, UTESAV, TDED, BEK, İDD, İDV ve benzeri vakıf ve derneklerde üyeliği bulunan Nebati, ÜTEV Vakfı Başkanlığı, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Türkiye Başkanı olarak görevler üstlendi.

Nebati, AK Parti 4. Olağan Kongresi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi seçildi ve MYK Üyesi olarak AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

24. Dönem'de İstanbul, 25. Dönem'de Şanlıurfa, 26. Dönem'de İstanbul Milletvekili seçilen Nebati, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilmeden önce Bakan Yardımcısı idi.

İyi düzeyde İngilizce, az düzeyde Arapça bilen Nebati, evli ve 4 çocuk babası.

NUREDDİN NEBATİ'DEN İLK TWEET

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanan Nureddin Nebati sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı.

Nebati, "Rabbim, kolaylaştır, zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır. İşimizde bize doğruluk ver, bizi muvaffak kıl. Sn. Cumhurbaşkanımızın şahsımı layık gördüğü Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini hayırla ifa etmeyi, bize gösterdiği güvene layık olmayı Rabbim nasip etsin inşallah" mesajını paylaştı.

KUR VE FAİZ AÇIKLAMALARI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Nureddin Nebati son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu yeni ekonomi modelini destekleyen mesajlarıyla dikkat çekmişti.

Nebati, sosyal medya hesabından döviz dalgalanmasına yönelik yaptığı paylaşımda Türkiye ekonomisinin yalnızca döviz kurunu baz alarak değerlendirilmemesi gerektiğini ve daha büyük bir pencereden bakılması gerektiğini belirtmişti.

Nebati ayrıca, bir başka paylaşımında Türkiye'nin hedefinin düşük faiz yüksek üretim hacmiyle yüksek istihdam, yüksek ihracat ve düşük cari açık ile düşük dış borç olduğunu dile getirdi.

Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ataması, Anayasa'nın 104 ve 106'ncı maddeleri gereğince yapıldı.