İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Şubat 2026 Çarşamba / 24 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,647
  • EURO
    51,8743
  • ALTIN
    7123.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yeni görevine ilişkin ilk paylaşım! Bakan Gürlek'ten Türkiye Yüzyılı vurgusu: Ödün vermeden devam edeceğiz
Güncel

Yeni görevine ilişkin ilk paylaşım! Bakan Gürlek'ten Türkiye Yüzyılı vurgusu: Ödün vermeden devam edeceğiz

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkeleri temelinde, şeffaf, hesap verebilir ve güven veren bir adalet anlayışını kararlılıkla sürdüreceğiz.' ifadesini kullandı.

AA11 Şubat 2026 Çarşamba 16:45 - Güncelleme:
Yeni görevine ilişkin ilk paylaşım! Bakan Gürlek'ten Türkiye Yüzyılı vurgusu: Ödün vermeden devam edeceğiz
ABONE OL

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Adalet Bakanlığı gibi onurlu bir görevi şahsına tevdi eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sundu.

Bakan Gürlek, paylaşımında şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkeleri temelinde, şeffaf, hesap verebilir ve güven veren bir adalet anlayışını kararlılıkla sürdüreceğiz. Suç ve suçluyla mücadelede tavizsiz duruşumuzdan ödün vermeden, insan hakları standartlarını daha da yükseltmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Yargı mensupları, akademi, barolar, sivil toplum kuruluşları ve milletle istişare içinde adalete duyulan güveni daha da pekiştirmek için gayret göstereceğini de belirten Gürlek, görevi bugüne kadar özveriyle yürüten Yılmaz Tunç'a ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

ÖNERİLEN VİDEO

NATO'dan Türk F-16 paylaşımı: Romanya hava sahasında bir kaplan

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.