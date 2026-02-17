İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Şubat 2026 Salı / 1 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7306
  • EURO
    51,7071
  • ALTIN
    6830.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yeni hedef 1 milyar dolar! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Etiyopya'daki en büyük ikinci yatırımcıyız
Güncel

Yeni hedef 1 milyar dolar! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Etiyopya'daki en büyük ikinci yatırımcıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Addis Ababa'da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında, 'Hedefimiz 1 milyar dolar ticaret hacmi. Etiyopya'daki en büyük ikinci yatırımcı ülke olmaktan memnuniyet duyuyoruz. 200'ü aşkın firmamızın 2,5 milyar doları bulan yatırımlarıyla yaklaşık 20 bin Etiyopyalının istihdamına destek olması kıvanç vesilesidir' dedi.

AA17 Şubat 2026 Salı 18:04 - Güncelleme:
Yeni hedef 1 milyar dolar! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Etiyopya'daki en büyük ikinci yatırımcıyız
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Addis Ababa'da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Etiyopya ile bağlarımızı güçlendirdik.

Sayın Başbakan ve heyeti ile ticari yatırımlar, enerji, madencilik, tarım iletişim ve eğitim alanlarındaki ilişkilerimizi etraflıca görüştük

Hedefimiz 1 milyar dolar ticaret hacmi. Etiyopya'daki en büyük ikinci yatırımcı ülke olmaktan memnuniyet duyuyoruz

Eşit ortaklık ve karşılıklı anlayış temelinde bu samimi coğrafyanın güzel insanlarının her daim yanındayız

(Etiyopya) 200'ü aşkın firmamızın 2,5 milyar doları bulan yatırımlarıyla yaklaşık 20 bin Etiyopyalının istihdamına destek olması kıvanç vesilesidir

Maarif Vakfımızın eğitim alanındaki faaliyetlinin yanı sıra TİKA Ofisimiz aracılığı ile aramızda kültür köprüleri kurmaya devam edeceğiz

İsrail'in Somaliland'ı tanımasının ne Somaliland'a, ne de Afrika Boynuzu'na faydası olmadığını tekrar vurgulamak istiyorum

İstikrara kavuşması ile birlikte Afrika Boynuzunun ekonomik fırsatları ile dikkatleri üzerine çeken bir konuma erişmemesi için hiçbir engel görmüyoruz

ÖNERİLEN VİDEO

Asker eğlencesinde ortalık karıştı! Dehşet anları kameralara yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.