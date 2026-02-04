Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Kahire'de bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. 1000 yıllık ortak mazimizle yoğrulan kardeşlik bağlarımızdan sadece halklarımızın refahı için değil Filistin'le birlikte bölgemizin istikrarına katkı için de faydalanmak istiyoruz

Mısır, Türkiye'nin Afrika'daki en büyük ticaret ortağı olmayı sürdürüyor. Son üç yıldır 8-9 milyar dolar aralığında seyreden ticaret hacmimizi 15 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz. Enerji alanında ortak projeler geliştirmeyi amaçlıyoruz.

İkili deniz ticareti ve taşımacılığı, seyrüsefer serbestisi ve deniz güvenliği alanlarında işbirliğimizi artırmak arzusundayız

Türkiye-Mısır arasında güçlenen ilişkiler turizme de olumlu yansımıştır, geçtiğimiz yıl 500 binden fazla turist ülkelerimizde karşılıklı olarak misafir edilmiştir temennimiz önümüzdeki dönemde bunun iki katına çıkmasıdır

Ateşkes tesis edilmek olmakla birlikte Gazze'deki insani dram hala devam ediyor, 11 Ekim'den bu yana 500'ün üzerinde Gazzeli, İsrail saldırılarında hayatını kaybetti, Şarm eş Şeyh deklerasyonunu sabote etmeye çalışan bu saldırıları ve ihlalleri reddediyoruz

Gazze'de barışı mümkün kılacak girişimlerde Mısır ile birlikte çalışıyoruz, inşallah bunu da devam ettireceğiz

Sudan'da öncelikle ateşkesin sağlanmasını ve ardından sürdürülebilir bir barışın tesis edilmesini ümit ediyoruz

Toprak bütünlüğü korunmuş, siyasi birliği sağlanmış bir Suriye'nin en büyük kazananı tüm bölgemiz olacaktır, biz Suriye'deki büyük dönüşümün destekçisiyiz

Libya'da kalıcı istikrarın tesisi için ülkede birlik ve bütünlüğün korunması, Mısır'la ortak hedefimiz olmayı sürdürüyor

Somali'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararını kabul etmiyoruz