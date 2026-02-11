İSTANBUL 10°C / 7°C
  Yeni İçişleri Bakanı Çiftçi'den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır olan bir görevi üstlenmiş oldum
Güncel

Yeni İçişleri Bakanı Çiftçi'den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır olan bir görevi üstlenmiş oldum

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi görevine başlamasıyla ilgili ilk açıklamayı yaptı. Çiftçi açıklamasında 'Sorumluluğu ağır olan bir görevi üstlenmiş oldum. Dua bekliyorum' ifadesini kullandı.

11 Şubat 2026 Çarşamba 09:43
Yeni İçişleri Bakanı Çiftçi'den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır olan bir görevi üstlenmiş oldum
ABONE OL

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla İçişleri Bakanlığı'na Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanlığı'na İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Kameralar karşısına geçen yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, çok hüzünlü olduğunu ve Erzurum'u asla unutmayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Erzurum'dan kalbimi bırakarak ayrılıyorum. Görevimi yapmış olmanın verdiği huzurla Erzurum'dan ayrılıyorum. Cumhurbaşkanımızın atama kararnamesiyle sorumluluğu ağır olan bir görevi üstlenmiş oldum. Bugün saat 12.00'de devir teslim yapılacak.

