Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla İçişleri Bakanlığı'na Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanlığı'na İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Kameralar karşısına geçen yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, çok hüzünlü olduğunu ve Erzurum'u asla unutmayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Erzurum'dan kalbimi bırakarak ayrılıyorum. Görevimi yapmış olmanın verdiği huzurla Erzurum'dan ayrılıyorum. Cumhurbaşkanımızın atama kararnamesiyle sorumluluğu ağır olan bir görevi üstlenmiş oldum. Bugün saat 12.00'de devir teslim yapılacak.