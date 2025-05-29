''Cezasızlık'' algısı ortadan kaldırılacak! Suç işleyene en az 5 gün hapis

Kamuoyunda uzun süredir tartışılan infaz yasasında düzenleme öngören taslak üzerindeki çalışmada sona gelindi. Hükümlülerin denetimli serbestlikten yararlanması için aldıkları cezanın en az 1/10'nu mutlaka cezaevinde geçirmesi gerekecek.

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun'la ilgili edindiği bilgileri yazdı.

Yiğitel'in Akşam Gazetesi'nde yayımlanan haberi şöyle:

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun'da yapılacak düzenlemelerin ana hatları tamamlandı, bazı teknik detaylar üzerinde çalışmalar sürüyor. Edindiğim bilgilere göre teklif, 9 farklı kanunda değişiklik öngörüyor. Yürütme ve yürürlük hükümleri dahil toplam 29 maddede düzenlemeler içeriyor. Yeni düzenleme cezasızlık algısının önüne geçecek, cezası az olan da dahil olmak üzere bütün hükümlüler, aldıkları cezalarla orantılı şekilde cezaevinde yatacak.

İYİ HALE DÜZENLEME

Düzenleme, denetimli serbestlikten yararlanmak için cezaevinde asgari kalma süresini de belirliyor. Buna göre, hükümlülerin denetimli serbestlikten yararlanması için, koşullu salıverilme tarihine kadar hükmün en az 1/10'un ceza infaz kurumunda geçirmesi ve bunun 5 günden az olmaması gerekiyor. Aynı suçtan tekrar yargılananlara da koşullu salıverilme imkanı getiriliyor. Ancak hakkında ikinci defa tekerrür hükümleri uygulanan hükümlüler, süreli hapis cezasının 3/4'ünü iyi hâlli olarak infaz etmeleri durumunda bu imkandan yararlanabilecek.

İNFAZ SÜRELERİ DEĞİŞİYOR

Düzenlemeyle, özel infaz usullerinin kapsamı genişletiliyor. Bu infaz usulünden faydalananlar hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanacak, cezanın infazı hükümlerinin uygulanabilmesine imkân tanınacak. Hafta sonu veya gece infaz usulünün kapsamı değişiyor. Kasten işlenen suçlarda 1.5 yıldan 3 yıla, taksirle öldürme suçu hariç, taksirle işlenen suçlarda 3 yıldan 5 yıla çıkarılıyor.

KONUTTA KALMA SÜRESİ ARTIYOR

Cezanın konutta çekilmesinin süreleri de artıyor. Buna göre; kadın, çocuk veya 65 yaşını bitirmiş kişilerin konutta son 1 yılı geçirme süresi 3 yıla çıkarılıyor. 70 yaşını bitirmiş hükümlülerde 2 yıldan 4 yıla, 75 yaşını bitirmiş kişilerde 4 yıldan 5 yıla çıkarılıyor. 80 yaşını bitirmiş kişilerin 6 yıllık hapis cezasının konutta infazına da olanak tanınacak. Hasta ve engelli hükümlüler için de düzenleme yapılacak. Daha önce cezasının bitimine 5 yıl kalan hasta ve engelli hükümler kalan cezalarını konutta geçirebiliyordu. Bu süre, yeni düzenlemeyle 10 yıla çıkarılacak. Doğum nedeniyle konutta kalma süresi de 3 yıldan 5 yıla çıkarılıyor.

DÜĞÜN VE TRAFİKTEKİ MAGANDALAR YANACAK

Düzenleme, toplumsal huzurun güçlendirilmesine katkıyı artırmayı hedefliyor. Suç işlenmesinin önlenmesi, caydırıcılığın sağlanması, trafik düzenini bozan eylemlerle daha etkin mücadele edilmesi için bazı suçların cezaları artırılıyor.

Ceza artırımı öngören bazı suçlar şöyle:

Teşebbüs hükümlerinde daha az indirim yapılacak.

Kasten yaralama, neticesi sebebiyle ağır yaralama ve tehdit suçlarının cezaları artırılacak.

Meskûn mahalde silahla ateş etme suçunun cezası artırılıyor. Ses ve gaz fişeği atabilen silahlar da bu suçun kapsamına alınıyor. Bu suçlara 5 yıla kadar hapis öngörülüyor. Ayrıca bu suçun düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi kişilerin toplu olarak bulundukları yerlerde işlenmesi halinde ceza bir katına kadar artırılacak.

Alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma suçunun cezası artırılıyor, 2 yıla kadar hapis cezası öngörülüyon. Trafikte yol kesme de müstakil suç olarak düzenleniyor. Bu suçu işleyenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis verilebilecek.