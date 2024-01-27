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Yeni kanun teklifi pazartesi Meclise sunulacak

Yenilenebilir enerji sistemleri ile maden arama ve işletme ruhsatlarının işlem süreçlerinin kısaltılmasına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin 29 Ocak Pazartesi günü Meclise sunulması planlanıyor.

AA27 Ocak 2024 Cumartesi 11:19 - Güncelleme:
Yeni kanun teklifi pazartesi Meclise sunulacak
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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, AK Parti milletvekilleri enerji alanında çeşitli düzenlemeleri kapsayan kanun teklifinin çalışmalarını tamamladı.

Milletvekillerinin imzasına açılan ve pazartesi günü Meclis Başkanlığına sunulması beklenen kanun teklifi, 15 maddeden oluşacak.

Teklife göre güneş ve rüzgar enerji sistemlerinin içme ve kullanma suyu barajları haricindeki baraj, göl ve göletlerde kurulmasına izin verilecek. Böylece, yenilenebilir enerji sistemlerinin kurulumu bu yerlerde de yapılabilecek.

Ayrıca maden arama ve işletme ruhsatlarıyla ilgili işlem süreleri kısaltılacak. Maden üretiminin teşvik edilmesi sağlanacak. Teklifle sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracıyla ilgili de düzenlemeler yapılacak.

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda görüşülecek teklif, kabul edilmesinin ardından Genel Kurul gündemine gelecek.

  • Enerji alanı
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