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Yeni keşfedildi! Seyrine doyum olmuyor

'Şelaleler ve göller şehri' olarak bilinen Düzce'de, geçen yıl kentin güneyinde keşfedilen 'Aydınpınar 2' ismi verilen şelale turizme kazandırıldı. Şelaleyi ziyaret edenler, seyrine doyumsuz manzara izleme fırsatı buluyor.

AA13 Aralık 2021 Pazartesi 15:35 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 15:35
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Aydınpınar köyündeki mevcut şelalenin yaklaşık 2 kilometre güneyinde 50 metre yükseklikten akan bir şelale daha olduğunu keşfeden Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri, orman içerisinden ulaşımın sağlandığı alanın, turizme kazandırılması için çalışma başlattı.

Yaklaşık 5 aydır bölgede çalışmalar yapan ekipler, oldukça zor bölgede olan şelaleye vatandaşların ulaşımı için ahşap yürüyüş yolu yaptı. Yol üzerinde kenti kuş bakışı görebilecek alanlara da seyir terasları inşa edildi.

50 metre yükseklikten akan ve suyun düştüğü noktaya kadar gidilebilen şelale, Aydınpınar 1, Güzeldere, Samandere ve Aktaş şelalelerinin ardından Milli Parklar bünyesine alınan 5'inci şelale oldu.

Kayın ve gürgen ağaçlarının yoğun olduğu bölgede bulunan şelaleye "Aydınpınar 2" ismi verildi. Şelaleyi ziyaret edenler, seyrine doyumsuz manzara izleme fırsatı buluyor.

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