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Yeni koronavirüs Eris varyantının belirtileri nelerdir? Yeni koronavirüs varyantı Türkiye'de görüldü mü?

Koronavirüsün yeni varyantı İngiltere'de ortaya çıktı. Covid-19'un varyantı Eris (EG.5.1), Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletlerinde yaygın olarak görülmeye başladı. Hal böyle olunca gözler Türkiye'ye çevrildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yeni koronavirüs varyantı Eris ile ilgili açıklamada bulundu. Yeni koronavirüs varyantı Eris Türkiye'de görüldü mü? İşte yeni koronavirüs varyantının belirtileri

23 Ağustos 2023 Çarşamba 14:57 - Güncelleme:
Yeni koronavirüs Eris varyantının belirtileri nelerdir? Yeni koronavirüs varyantı Türkiye'de görüldü mü?
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Dünyayı kasıp kavuran coronavirüs salgını yeniden hortladı. Yeni koronavirüs varyantı Eris'in görüldüğü Avrupa ülkeleri ve Amerika'da vaka sayıları arttı. İspanya yine İngiltere kaynaklı vakalarda artış görülürken, İngiltere'de rakamlar yüzde 40'a vardı. Peki Yeni koronavirüs varyantı Eris Türkiye'de görüldü mü? Yeni koronavirüs varyantının belirtileri nelerdir? İşte Eris'in belirtileri ile ilgili merak edilenler

YENİ KORONAVİRÜS VARYANTININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Omicron varyantının alt türevi olan Eris (EG.5.1) varyantının ana belirtileri arasında; Boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı, kuru öksürük, baş ağrısı ve kas ağrısı bulunuyor.

ERİS VARYANTININ BU ÜÇ BELİRTİSİNE DİKKAT!

Bilim insanları ve doktorlar EG.5.1 olarak da bilinen Eris varyantıyla ilgili bir açıklama yaptı. İngiliz medyasında yer alan haberlerde Eris varyantının 3 belirtisine dikkat edilmesi gerektiği duyuruldu.

Sağlık Koruma Gözlem Merkezi, Eris varyantının son dönemdeki diğer varyantlardan daha hızlı yayıldığını açıkladı. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi de Omicron varyantından mutasyona uğrayan Eris varyantının endişe yaratan varyantlar listesine alındığını duyurdu. Ünlü doktorlardan Johannes Uys, "Eris varyantının belirtileri Omicron varyantına benzer. Eris'in ana belirtileri boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı, kuru öksürük, baş ağrısı ve kas ağrısı" dedi.

Özellikle hastalığın üç belirtisi olan "Hapşırmak, hassas sinüsler ve burun tıkanıklığı" çok kritik.

YENİ KORONAVİRÜS VARYANTI ERİS TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantının alt türevi olan Eris (EG.5.1) varyantının henüz tespit edilmediğini bildirdi.

COVID-19'un yeni varyantının şu ana kadar Türkiye'de görülmediğini belirten Bakan Koca, "Asla kapandığımız dönemlere geçme gibi bir durum söz konusu değil. Griple nasıl mücadele ediyorsak aynı şekilde olacak" diye konuştu.

Kızamık vakalarındaki durumun sorulması üzerine ise Koca, vakaların birkaç ay öncesine göre ciddi oranda azaldığını söyledi.

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