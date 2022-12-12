Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Düzce ve çevresinde 23 Kasım'da yaşanan depremin etki alanındaki esnaf ve sanatkarlara müjdeleri olduğunu belirten Erdoğan, "Depremden doğrudan zarar görüp görmediklerine bakılmaksızın bölgedeki esnaf ve sanatkarımızdan Halkbanktan Hazine ve Maliye Bakanlığı destekli kredi kullanmış olanların ödemeleri üç ay süreyle ertelenmiştir. Böylece 7 binden fazla esnaf ve sanatkarımız, 700 milyon liralık bir kredi geri ödeme yükünü 3 ay süreyle erteleme imkanına kavuşmuştur. Erteleme kararımızın Düzce'deki hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

YENİ KREDİ VE BURS MİKTARLARI BELLİ OLDU

Üniversite öğrencilerine de müjdeleri olduğunu söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bugünkü son müjdemizi de üniversite öğrencilerimize vermek istiyorum. Yükseköğrenim öğrencilerimizin kredi burs miktarını hatırlayın, biz göreve geldiğimizde ne veriyorlardı? 45 liracık. Verdikleri buydu. Bu yıl itibarıyla lisansta 850 lira idi, şimdi bunu 850 liradan 1250 liraya çıkarıyoruz. Yüksek lisansta 1700 liraya, doktorada 2 bin 550 liraya yükseltmiştik. Ayrıca geçtiğimiz temmuz ayında daha önce kredi almış öğrencilerimizin geri ödemelerindeki TEFE, TÜFE oranlı güncellemelerin tamamını silerek sadece ana para ödemesini sağlayan bir düzenlemeye gittik. Böylece 3,3 milyon öğrencimizi 27 milyar liralık bir maddi yükten kurtardık. Bununla kalmadık."

2022-2023 döneminde yurt ücretlerine zam yapmayarak öğrencilerin geçen yılki fiyatlarla barınabilmelerini sağladıklarını vurgulayan Erdoğan, "Yine yurtlarımızda kalan öğrencilerimize verdiğimiz beslenme yardımını da aylık 750 liradan 1800 liraya çıkardık. Hamdolsun bu yıl 850 bin kişiyle yurtlarımızda rekor barınma sayısına ulaştık." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığından kredi veya burs alan 1 milyon 424 bin öğrenciye 2023 yılında ödenecek rakamı da açıklayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"2023 yılı kredi burs rakamını lisans öğrencilerinde 850 liradan 1250 liraya, yüksek lisans öğrencileri için 1700 liradan 2 bin 500 liraya, doktora öğrencileri için 2 bin 550 liradan 3 bin 750 liraya çıkartıyoruz. Yeni kredi ve burs rakamlarının tüm öğrencilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."