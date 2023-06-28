14-28 Mayıs seçimlerinin ardından büyük hezimet yaşayan CHP'de "değişim" tartışmaları krizi alevlenerek büyüyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu birçok kez, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "değişim" çağrısı yaptı. Söylemlerinde gitgide vites yükselten İmamoğlu, "Gerekirse genel başkan gitmeli" diye açık açık söyledi. Hatta "Seçim kaybetme tecrübem yok" sözleriyle de Kılıçdaroğlu'nu açık açık hedef aldı.

KARŞILIKLI GÖNDERMELER

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise İmamoğlu'na yönelik 'önceliğinin İstanbul olduğunu' belirterek, "Ben ve asla ve asla bu halkın İstanbulluların oyu ile alınmış belediyeyi AK Parti'ye teslim edemem. Bunu kabul edemem" sözleriyle Ekrem İmamoğlu'na 'kapıları kapattığının' mesajını verdi. "Genel Başkanlık şirket yönetmeye benzemez" ve "Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz" diyerek İmamoğlu'na gönderme yaptı.

Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki kavgaya zaman zaman parti içindeki taraflar da yaptıkları açıklamalarla ortak oldu. Özgür Özel, "Sorumluluk almaktan kaçmam" diyerek Genel Başkanlığa göz kırparken Engin Altay ve son olarak Bülent Tezcan da "Genel Başkan dahil değişmeli" ifadeleriyle olay bir çıkış yaptı.

KAFTANCIOĞLU'NDAN İMAMOĞLU'NA ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Tüm bu tartışmalar sürerken krize Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da dahil oldu. Sözcü yazarı Ruhat Mengi'ye röportaj veren Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu'na övgüler yağdırırken, Ekrem İmamoğlu'nu hedefe koydu. Kaftancıoğlu, "Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmasaydı çok büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu profilinde birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olamazdı" sözleriyle İmamoğlu'nun adeta aşağıladı.

'DEĞİŞİM TARTIŞMALARI KILIÇDAROĞLU'NU İTİBARSIZLAŞTIRIYOR'

'Değişim' çıkışlarının Kılıçdaroğlu'nu itibarsızlaştırmaya yönelik olduğunu savunan Kaftancıoğlu, "Kemal Kılıçdaroğlu'na bugünlerde "gitmeli, bırakmalı" diye bence yakışmayacak bir şekilde itibarsızlaştırılıyor, bunun korkunç karşısında olduğumu bir kez daha söylemek isterim. Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'ne Genel Başkan olduğunda parti sosyal demokrat bir parti, bir şekilde o günün siyasi gerçekliğidir vs. sebep önemli değil, toplumun bir alanına sıkıştırılmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte parti solun, sosyal demokrasinin bütün yelpazesine açılması için kararlı bir süreç yürüttü. Bu süreci yürütürken 12 yıl önce olduğu noktayla bugünkü noktaya baktığımda parti yeni siyasi aktörler kazanmaya başladı, toplumun daha geniş bir tabana yayıldı" ifadeleriyle desteğini bir kere daha açıkça ilan etti.

'İMAMOĞLU PROFİLİNDE BİRİSİ İBB ADAYI OLAMAZDI'

Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olmasa kendisinin İl Başkanlığı görevinde olmayacağı örneğini veren Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu'na şu sözlerle yüklendi: Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmasaydı çok büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu profilinde birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olamazdı. O zaman da mesela "sağcıydı" derlerdi, eş dost, tanıdık, il başkanı, yakını kim ise getirir onu belediye başkan adayı yaparlardı.