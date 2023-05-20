Terör örgütü PKK'nın desteklediği 7'li koalisyonun küçük ortağı Deva Partisi Ali Babacan, katıldığı bir televizyon programında ortağı Meral Akşener ve diğer masa üyelerini kızdıracak açıklamalarda bulundu.

KÜÇÜK ORTAK BABACAN KRİZİN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

7'li koalisyonun seçimi kazanmaları halinde getireceğine dair söz verdiği 'parlamenter sistem'e dönüş vaadi, Cumhur İttifakı'nın meclis çoğunluğunu elde etmesiyle rafa kalktı. Masa ortaklarından, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir televizyon programında 7'li koalisyonun karıştıracak açıklamalar yaptı.

ORTAKLARININ VAATLERİNİ UNUTTU

Ortakların siyasi yol haritasında yer alan 'Parlamenter sisteme dönüş' vaadinden vazgeçen Babacan, "Parlamenter sistem de önemli ama mevcut sistemi de rehabilite edebiliriz. Güçler ayrılığı daha iyi hale getirilebilir. Eğer Cumhur İttifakı Anayasa değişikliği konusunda "Gelin beraber çalışalım" derse ona da hazırız." şeklinde konuştu.