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Yeni krizlere kapı araladı! Söylediği sözleri tek tek geri yuttu

Ayrılan ve istediğini alamayınca Altılı Masa'ya geri dönen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, adeta söylediği sözleri tek tek geri yuttu. Katıldığı bir televizyon programında da ‘Ben masadan kalkmadım, masa kalktı' diyen Akşener, yeni krizlere de kapı araladı.

8 Mart 2023 Çarşamba 01:31 - Güncelleme:
Yeni krizlere kapı araladı! Söylediği sözleri tek tek geri yuttu
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İYİ Parti lideri Meral Akşener, Türkiye'nin konuştuğu 6'lı Masa'daki kriz sürecini canlı yayında anlattı. Akşener, masadan kalkmadığını vurgularken 5 lidere üstü kapalı mesaj verdi.

Altılı Masa'dan ayrılan ve istediğini alamayınca geri dönen Meral Akşener, adeta söylediği sözleri tek tek çiğnedi. Katıldığı bir televizyon programında da 'Ben masadan kalkmadım, masa kalktı' diyen Akşener, yeni krizlere de kapı araladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasının ardından kazanamayacağını düşünüp bu karara itiraz ederek masadan kalkan Akşener, "İYİ Parti kıskaca alınmıştır, buna boyun eğmeyeceğiz. Ne bir kumar masasında ne de noter masasında olmayacağız" deyip masadan ayrılmıştı. Akşener istediğini almayınca tıpış tıpış masaya geri döndü.

'BEN DEĞİL MASA KALKTI'

Masayı dağıttığı gün hakkına konuşan Akşener, "Pazar gününün gecesinden bahsediyorum. Hiçbir şey gizli saklı değil. Perşembe günkü müzakere masasında, müzakereye kapalı ortam oluştu. Yani; siz bir fikir ortaya koyuyorsunuz diğer 5 kişi tek bir konuda karar almış, onun üzerinden geri gitmiyor. Siz de bunun tartışılmasını arzu ediyorsunuz. Dolayısıyla orada ne oluyor? Herkes bana masadan kalktı diyor ama; masa kalktı." dedi.

KRİZ ÇIKARAN AÇIKLAMALARININ ARKASINDA DURDU!

Akşener zehir zemberek açıklamalarıyla ilgili ise, "O metni kendim yazdım. Ben tarihçiyim neticede, sosyal bilimciyim. 28 yıldır aktif politika yapıyorum. Bir siyasi partinin mutfağını yönettim. Sert olarak algılanabilir; ama aslında net olmasına dikkat ettim. Aşırı netlikler genel olarak sinir bozar. Bu 'hayır biz beşimiz böyle düşünüyoruz, senin önerilerin herhangi bir takdire uygun değil' gibi tutum alınırsa, o zaman net olursunuz. Çünkü siz, kendimden bahsediyorum, kişisel olarak hiçbir şeyin talibi değilim." dedi.

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