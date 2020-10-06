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Yeni Malatyaspor kadrosunu 17 futbolcuyla yeniledi

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, transfer döneminde kadrosuna 17 yeni futbolcu kattı.

DHA06 Ekim 2020 Salı 13:16 - Güncelleme: 06 Ekim 2020 Salı 13:16
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Yeni Malatyaspor, 2020/2021 Sezonu transfer döneminde 17 oyuncuyu kadrosuna katarken, 13 isimle de yollarını ayırdı.

Kadroya katılan ve ayrılan oyuncuların listesi şöyle;

GELENLER:

Adem Büyük, Benjamin Tetteh, Christian Cueva, Doğukan Emeksiz, Eray İşcan, Ertaç Özbir, Fernando Zuqui, Guido Herrera, Jetmir Topalli, Jody Lukoki, Kubilay Kanatsızkuş, Murat Akça, Semih Kaya, Wallace, Zeki Yavru, Olcay Şahan, Karim Hafez

GİDENLER:

Michael Donald (serbest), Fabian Farnolle (serbest), Arturo Mina (Erzurumspor), Robin Yalçın (Sivasspor), Sakıp Aytaç (Denizlispor), Eren Tozlu (serbest), Murat Yıldırım (Gençlerbirliği), Gökhan Töre (Beşiktaş), Bifouma (Çin), Remi Walter (serbest), Seth Sincere (serbest), Rahman Buğra (Samsunspor), Yiğithan Güveli (Altınordu)

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