09 Kasım 2020 Pazartesi 09:51 - Güncelleme: 09 Kasım 2020 Pazartesi 09:51

Naci Ağbal kimdir, nerelidir? sorusunun cevabı gündemde araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal oldu. Bu karar sonrası Naci Ağbal biyografisi araştırılmaya başlandı. Ağbal daha önce Maliye Bakanlığında müfettiş, teftiş kurulu başkan yardımcılığı, Gelirler Genel Müdürlüğünde daire başkanlığı ve bakan danışmanlığı görevlerinde bulundu. İşte Naci Ağbal'ın biyografisi...

NACİ AĞBAL KİMDİR, NERELİDİR?

Naci Ağbal, 1 Ocak 1968 tarihinde Bayburt'ta doğdu. Türk bürokrat, siyasetçi, Maliye Bakanı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı olarak görev yapmıştır.

İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Ağbal, İngiltere Exeter Üniversitesi İş İdaresi Genel İşletme Yönetimi (MBA) Programı'nda yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Maliye Bakanlığı görevini 2015-2018 yılları arasında sürdüren Ağbal Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Bayburt milletvekili olarak meclise girdi. Bu görevinden önce 2009-2015 yılları arasında Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı görevini üstlendi.

NACİ AĞBAL BİYOGRAFİSİ

Naci Ağbal, İlk, orta ve lise öğrenimini Çorum'da tamamladıktan sonra 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl Teftiş Kuruluna girdi, 1993'te Maliye Müfettişi oldu. Yüksek Lisans eğitimini 1998 yılında Exeter Üniversitesi İş İdaresi Genel İşletme Yönetimi (MBA) Programında tamamladı.

Maliye Bakanlığı'nda müfettiş, teftiş kurulu başkan yardımcılığı, Gelirler Genel Müdürlüğünde daire başkanlığı ve bakan danışmanlığı görevlerinde bulunan Ağbal, 2006-2009 yılları arasında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, 2009-2015 yılları arasında ise Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı yaptı.

Naci Ağbal, 2004-2006 yıllarında TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Üyeliği, 2006'da PETKİM AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği, 2006-2015 yıllarında Türk Hava Yolları (THY) AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.2008-2015 yıllarında Yüksek Öğretim Kurulu Üyeliği ile Uluslararası Ahmed Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliği yaptı.

7 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçiminde AK Parti Bayburt Milletvekili olarak TBMM'ye giren Ağbal, 1 Kasım 2015 Milletvekili Genel Seçiminde de yine Bayburt'tan milletvekili seçildi. Naci Ağbal, AK Parti MKYK üyeliği ile MYK üyesi olarak Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 64. Hükümette Maliye Bakanı olarak görev aldı. 65. Hükümette tekrar Maliye Bakanı olarak atandı.

24 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı olarak atanmıştır.

7 Kasım 2020 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alınmış, yerine Naci Ağbal atanmıştır.

YENİ MERKEZ BANKASI BAŞKANI NACİ AĞBAL'DAN İLK AÇIKLAMA

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan ilk açıklama geldi. Başkan Ağbal açıklamasında, "TCMB olarak temel amacımız fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır" dedi.

Ağbal, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak temel amacımız fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir.

19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip, gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır." dedi.