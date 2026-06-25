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  • Yeni müfredatla sınav sistemi değişecek mi? Bakan Tekin iddialara son noktayı koydu
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Yeni müfredatla sınav sistemi değişecek mi? Bakan Tekin iddialara son noktayı koydu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Sınav sistemiyle ilgili hiçbir değişiklik yok. YKS sınavları yasa gereği ÖSYM tarafından yürütülüyor. Yeni müfredata yönelik yeni soru havuzu hazırlıyorlar. 'Sınav sistemi değişecek' hiçbir yerde demedik. Bazı konular müfredatın dışına çıkarılmış olabilir. Yeni sorular müfredatın içeriğine göre değişiklik gösterecek' dedi.

HABER MERKEZİ25 Haziran 2026 Perşembe 20:34 - Güncelleme:
Yeni müfredatla sınav sistemi değişecek mi? Bakan Tekin iddialara son noktayı koydu
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin TRT Haber'de 'Özel Röportaj' canlı yayınına katıldı.

Tekin yaptığı açıklamada, "Sınav sistemi değişecek hiçbir yerde demedik. Bazı konular müfredatın dışına çıkarılmış olabilir. Yeni sorular müfredatın içeriğine göre değişiklik gösterecek. Sınav sistemiyle ilgili hiçbir değişiklik yok. YKS sınavları yasa gereği ÖSYM tarafından yürütülüyor. Yeni müfredata yönelik yeni soru havuzu hazırlıyorlar" dedi.

Tekin ayrıca, "Uluslararası raporlarda bize önerilen çözümleri dikkate almaya çalışıyoruz. Bizim yeni göreve başlattığımız öğretmenlerimizle ilgili yeni başlayan uzunluğu. Uygulamayla ilgili bir sorun var. Üniversiteler bilimsel eğitim veriyorlar, üniveristeler bilim dalıyla ilgili eğitim verecekler, bizde mesleğe başlayan arkadaşlarımızı mesleğe başlamadan bütün okulları görerek uygulamaları görerek mesleğe başlatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

  • bakan tekin
  • müfredat
  • sınav sistemi

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