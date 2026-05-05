İstanbul merkezli suç örgütü operasyonunda 63 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, organize suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteğiyle Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapıldı.

Çalışmalarda, daha önce işlediği suçlar nedeniyle cezaevinde olan elebaşılığını Ş.B'nin yaptığı suç örgütünün Başakşehir başta olmak üzere İstanbul genelinde suç faaliyetleri gerçekleştirdiği belirlendi.

Ş.B'nin, kurşunlama ve yaralama olaylarını örgüt üyeleri ile para karşılığı üçüncü kişilere yaptırdığı, bu eylemlerin esnaf üzerinde korku, baskı oluşturmak, uyuşturucu gelirinin paylaşımı ve bölgesel rant anlaşmazlıkları nedeniyle gerçekleştirildiği tespit edildi.

Ekipler, yaptıkları çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli 5 ilde belirlenen adreslere helikopter destekli düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 63 zanlıyı yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda ise kaleşnikof marka uzun namlulu tüfek, 3 otomatik tabanca, 13 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ile 3,25 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Bu arada önceki tarihlerde yapılan operasyonlar kapsamında örgüt elebaşı dahil 38 şüpheli tutuklanmıştı.