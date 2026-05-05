İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mayıs 2026 Salı / 19 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2221
  • EURO
    52,9154
  • ALTIN
    6610.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul merkezli suç örgütü operasyonunda 63 şüpheli yakalandı
Güncel

İstanbul merkezli suç örgütü operasyonunda 63 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 63 şüpheli gözaltına alındı.

AA5 Mayıs 2026 Salı 09:04 - Güncelleme:
İstanbul merkezli suç örgütü operasyonunda 63 şüpheli yakalandı
ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, organize suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteğiyle Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapıldı.

Çalışmalarda, daha önce işlediği suçlar nedeniyle cezaevinde olan elebaşılığını Ş.B'nin yaptığı suç örgütünün Başakşehir başta olmak üzere İstanbul genelinde suç faaliyetleri gerçekleştirdiği belirlendi.

Ş.B'nin, kurşunlama ve yaralama olaylarını örgüt üyeleri ile para karşılığı üçüncü kişilere yaptırdığı, bu eylemlerin esnaf üzerinde korku, baskı oluşturmak, uyuşturucu gelirinin paylaşımı ve bölgesel rant anlaşmazlıkları nedeniyle gerçekleştirildiği tespit edildi.

Ekipler, yaptıkları çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli 5 ilde belirlenen adreslere helikopter destekli düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 63 zanlıyı yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda ise kaleşnikof marka uzun namlulu tüfek, 3 otomatik tabanca, 13 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ile 3,25 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Bu arada önceki tarihlerde yapılan operasyonlar kapsamında örgüt elebaşı dahil 38 şüpheli tutuklanmıştı.

  • operasyon
  • çete
  • gözaltı

ÖNERİLEN VİDEO

Mızrak:Tam isabet, sıfır engel

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.