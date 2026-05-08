İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, A Haber'de gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İşte Bakan Çiftçi'nin yaptığı açıklamalardan öne çıkan başlıklar şöyle:

HIZ İHLALLERİ

27 Şubat'ta yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemelerinin ardından sahadaki rakamlar umut verici. 9 yıllık maliyet yaklaşık 280.6 milyar dolar. Bunun içinde yarım kalan hayatlar, sağlık, yargı ve üretim kaybı maliyetleri var. Yıllık ortalama 28 milyar dolarlık bir yükle karşı karşıyayız. Ölümlü trafik kazalarında %16.7'lik bir azalma var. Denetlediğimiz araç sayısı artarken işlem yapılan araç sayısının azalması, sürücülerimizin artık kurallara daha çok uyduğunu gösteriyor. Artık bir kural ihlalinin videosu paylaşıldığı anda ekiplerimiz tespit ediyor ve plakaya ceza gönderiliyor. Takograf ihlali %78, drift atma %62, hız ihlalleri ise yüzde 60 oranında azaldı. Yolda durup halay çekenler, kutlama yapanlar veya tartıştığı sürücüye silah-sopa gösterenlere karşı yapılan düzenlemelerle trafikteki asayiş olayları azalmaya başladı. Rakamlar gösteriyor ki maksat hasıl oldu, caydırıcılık sağlandı.

YASA DIŞI BAHİSLE MÜCADELE

Erişimi engellenen yasa dışı bahis siteleri geçen sene 11 bin 869 iken bu sene 31 bine, neredeyse üç katına yükselmiş durumda. Bu da emniyetimizin ve jandarmamızın sanal alemde bunlara fırsat ve meydan vermediğini gösteriyor

"SUÇ ÖRGÜTLERİNE NEFES ALDIRMAYACAĞIZ"

Bunlar sosyal medyayı ve interneti yoğun kullanıyor, dijital platformlar üzerinden para transferi yapıyorlar. Herhangi bir ilkeleri, ahlak kuralları veya raconları yok; kadınlara ve çocuklara dahi dokunabiliyorlar. Çizgi film karakterlerinin isimlerini kullanan, dövmeli, kısa şortlu ve lüks yaşam düşkünü bu profillerin aile bağları zayıf. Yurt dışına kaçıp eylemlerini oradan yönetmeye çalışıyorlar ama biz onlara nefes aldırmayacağız.

"OKAKLARDAKİ SORUNLARI TAMAMEN BİTİRECEĞİZ

Bu yılı organize suç çeteleri, uyuşturucu ve sokak hayvanları sorunuyla mücadele yılı ilan ettik. 2025'in ilk 4 ayında 256 çeteye 641 operasyon yapmışken, 2026'nın aynı döneminde 311 organize suç çetesine yönelik 796 operasyon gerçekleştirdik. Yeni nesil çetelerle mücadeleyi ve sokaklardaki sorunları tamamen bitireceğiz.

"OPERASYONDA AYRIM YOK"

Uyuşturucuyla mücadelede kimseye imtiyaz tanınmıyor. Bu işe karışan, yanlışa bulaşan her kimse; bu ünlü olsun, ünsüz olsun..Sokaktaki torbacısından baronlarına varıncaya kadar veya bunu kullananlara yönelik olarak operasyonlarımızda herhangi bir ayrım yok. Kim yapıyorsa biz adaletin karşısına çıkarmakla mükellefiz ve bunu da yapıyoruz.