  Güncel
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yeni nesil suç örgütüne ''Seyit-17'' darbesi: 21 şüpheli yakalandı
Güncel

Yeni nesil suç örgütüne ''Seyit-17'' darbesi: 21 şüpheli yakalandı

Çanakkale'de iş yeri kurşunlama, nitelikli yağma ve uyuşturucu ticareti gibi çok sayıda suça karıştığı belirlenen yeni nesil suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli yakalandı.

AA3 Şubat 2026 Salı 21:45 - Güncelleme:
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce başlatılan soruşturmada, elebaşılığını S.A'nın yaptığı, kentte faaliyet gösteren yeni nesil suç örgütünün, iş yeri kurşunlama, nitelikli yağma, uyuşturucu ticareti ve tehdit gibi olaylar gerçekleştirdiği tespit edildi.

Yaklaşık 6 ay süren çalışmalar sonucunda belirlenen 25 adrese "Seyit-17" isimli eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 21 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 105 fişek, 5 av tüfeği kartuşu, 7 şarjör, 97 gram uyuşturucu, hassas terazi, balistik yelek ve kılıç ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

