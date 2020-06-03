İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7293
  • EURO
    7,5514
  • ALTIN
    372.4
  • BIST100
    108915
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yeni normalin 3. günü! İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşanıyor
Güncel

Yeni normalin 3. günü! İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul genelinde, kontrollü normal hayata dönüşün üçüncü gününde, trafik akışında bazı noktalarda yoğunluk yaşanıyor.

AA03 Haziran 2020 Çarşamba 09:58 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 09:58
ABONE OL

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Cevizli, Gülsuyu, Küçükyalı, Sahrayıcedit ve Göztepe mevkilerinde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Avrupa Yakası'nda Küçükçekmece-Avcılar istikametinde yoğunluk yaşanırken TEM Otoyol'u Haramidere'den Büyükçekmece civarına kadar araç yoğunluğu oluştu.

Haliç Köprüsü'nde yaşanan trafik arızası nedeniyle çift tarafta trafik durma noktasına gelirken Beyoğlu ve Ortaköy arasında da yapılan yol bakım onarım çalışmaları trafik akışını aksatıyor.

Bazı noktalarda küçük çaplı hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

İBB'nin mobil uygulamasının verilerine göre saat 09.40'ta kentte trafik yoğunluğu yüzde 31 gösterilirken, toplu taşıma araçlarında da önceki haftalara göre yoğunluk gözlendi.

68 yaşındaki adam kalp, şeker ve tansiyon hastalıklarına rağmen Kovid-19'u atlatmayı başardı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.