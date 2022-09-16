Yeni orman yolları yangınlarına müdahaleyi kolaylaştıracak

Arazi programında Değirmisaz Orman İşletme Şefliği yanık sahada yapılan çalışmaları yerinde gören Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, Değirmisaz Orman İşletme Şefliği Kuşoynağı Kulesini ziyaret ederek, görev başındaki personel ile bir araya geldi.

Daha sonra Eğrigözdağı Orman İşletme Şefliğine bağlı 260 ve 270 kod no'lu yollarda sanat yapısı, 270 kod no'lu yol üst yapı ve 267 kod no'lu yeni yol çalışmaları kontrol edildi.

Bölge Müdürü Dündar, orman yollarının zarar görmemesi veyahut zarar gören yerlerde yolun sağlamlığını ve işleyişini sağlamak adına yapılan sanat yapılarının orman yollarının ömrünü uzatan en önemli faktörlerden biri olduğunu belirtti. Ayrıca orman yol ağı planlarının da önemine değinen Dündar, yaşanabilecek orman yangınlarına en iyi şekilde müdahale edebilmek adına yeni orman yollarının açıldığını ve bakımlarının yapıldığını vurguladı.

Dündar, Tetik Orman İşletme Şefliği Gültepe Kulesindeki incelemelerinin ardından, Emet'in mesire alanlarından İsmail Altınay Mesire Alanında da denetlemelerde bulundu ve bilgiler aldı. Mesire alanı incelemeleri sırasında özellikle piknik alanlarında bırakılan camların, söndürülmeyen ateşin orman yangınlarına sebebiyet verdiğinin altını çizen Bölge Müdürü Dündar, " Binlerce canlının yaşadığı, milli servetimiz olan ormanları korumak hepimizin asli vazifesidir. Vatandaşlarımızdan bu konuda daha dikkatli davranarak bizlere destek olmalarını bekliyoruz" dedi.

Bölge Müdürü Birol Dündar'a incelemeler esnasında Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Arpacı, Emet Orman İşletme Müdürü Osman Aksoy, Cevizdere Orman İşletme Şefli Abdülkadir Akman ve Değirmisaz İşletme Şefi Mehmet Ali Birand eşlik etti.