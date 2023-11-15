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Yeni rapor hazırlandı! İhalelerdeki usulsüzlükler tek tek anlatıldı

Hakkında soruşturma izni verilen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve 32 belediye çalışanı hakkında ön inceleme raporu tamamlandı. Hazırlanan rapora göre ihaleler, “direksiyonu, sağda olacak, kliması olmayacak” gibi şartlarla adrese teslim yapıldı.

Sabah15 Kasım 2023 Çarşamba 07:40 - Güncelleme:
Yeni rapor hazırlandı! İhalelerdeki usulsüzlükler tek tek anlatıldı
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İçişleri Bakanlığı, 2021'de verdiği soruşturma izniyle, bakanlık müfettişleri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile aralarında üst düzey bürokratların da bulunduğu 32 belediye çalışanı hakkında ön inceleme raporu hazırlandı. Ancak Çerçioğlu ve şüpheliler Danıştay'a itiraz etti. Bunun üzerine yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göreve geldikten sonra tekrar soruşturma izni verdi. Bu izin çerçevesinde de yeniden rapor hazırlandı.

İhalelerdeki usulsüzlüklerin tek tek anlatıldığı rapora göre, Çerçioğlu'nun talimatıyla, eğitim ve danışmanlık hizmeti alınması için SAMPAŞ şirketine ihalesiz olarak 2.8 milyon lira ödeme yapıldı. Bu ödeme ise belediye bütçesinin yüzde 2.5'ine denk geliyordu. Ayrıca, usule aykırı şekilde yüzde 30 avans ödenen firmadan, bir eğitim ve danışmanlık hizmeti de alınmadı.

Sabah'ın haberine göre, 2015'teki bir ihalede ise, bir yıl boyunca sokakların süpürülmesi işi daha yüksek teklifi vermesine rağmen Barka Atık Yönetimi firmasına aylık 922 bin lira bedelle, toplam 11 milyon 68 bin liraya verildi.

Aydın Büyükşehir Belediye sınırları içinde 18 Ocak 2017'de yapılan 30 ay süreyle ana arterlerin temizlenmesi işi ihalesinde de 922 bin 340 lira olan aylık bedel, 2 milyon 183 bin liraya yükseltildi. Yıllık olarak yüzde 237 oranındaki bu artış, kamu zararına yol açtı. Bu ihale için de belediyeden toplam 65 milyon 501 bin 220 liraya para alan Bilginay Temizlik şirketinin, Barka firmasının alt taşeronuydu.

2019'da ise kentsel temizlik işi için araç kiralama ihalesi açıldı. Bu ihale için de 33 firma doküman aldı. Ancak, teknik şartnamede yol süpürgesinin klimasız ve sağdan direksiyonlu olma şartı konuldu. Bu nedenle ihaleyi, birlikte giren Barka ile Bilginay firmaları kazandı. Teknik şartnameye konulan yol süpürgesinin klimasız ve sağdan direksiyonlu olma şartı, fırsat eşitliğini ortadan kaldırdığı için ihalenin iptal edilmesi gerekiyordu.

Ayrıca Aydın'da cadde ve sokakların yıkanması ihalesinde 144 bin 103 lira, temizlik aracı kiralama ihalesinde 1 milyon 945 bin 757 lira kamu zararı meydana geldi.

  • Özlem Çerçioğlu
  • ihale
  • mahkeme

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