Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adalet hizmetlerinde gelinen noktayı ve reform gündemini anlattı. Son 22 yılda 387 adliye, 6 milyon metrekarelik kapalı alan, 25 bin 695 hâkim-savcı sayısına ulaşıldığını belirten Bakan Tunç, "Yargılamaları hızlandıracak, ihtisas mahkemeleriyle kaliteyi artıracağız. Adaletin zamanında tecellisi için hem sahada hem de reform masasında çalışıyoruz" dedi. Tunç, yargıda reform hedefleri kapsamında, temyiz ve istinaf incelemelerinin en geç 6 ayda sonuçlandırılacağını, duruşmalarında en fazla 2 ay ertelenebileceğini söyledi.

FİZİKİ YATIRIMLAR HIZ KESMİYOR

Sabah'a konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin adalet hizmetlerinde gelinen noktayı ve reform gündemini anlattı. 2002'de 78 müstakil adliye bulunduğunu hatırlatan Tunç, bugün bu sayının 387'ye ulaştığını belirtti. 569 bin 59 metrekare olan kapalı alan büyüklüğü ise 6 milyon metrekareye çıktı. 2025 yılı Yatırım Programı'nda 68 adliye, 7 adli tıp, 1 personel eğitim merkezi, 1 denetimli serbestlik binası ve 1 çocuk adalet merkezi yer alıyor. Ayrıca 121 mahallede 3 bin 534 adalet personeli konutu inşa edilecek. Son iki yılda 3 bin 816 yeni lojmanın teşkilata kazandırıldığını kaydeden Tunç, "Adalet personeli için konut temini önceliğimiz" dedi.

MAHKEME SAYISI İKİ KATINA ÇIKTI

2002'de 3 bin 699 olan mahkeme sayısı yüzde 138 artışla 8 bin 898'e yükseldi. Son iki buçuk yılda 2 bin 878 ilk derece mahkemesi, 102 adli istinaf ve 37 idari istinaf dairesi kuruldu. Tekirdağ ve Denizli ile birlikte bölge adliye mahkemeleri 17'ye, bölge idare mahkemeleri 9'a ulaştı. Tunç, "İstinaf sistemimizle hem Yargıtay ve Danıştay'ın iş yükünü azalttık hem de vatandaşımızın hukuki güvencesini artırdık" dedi. Yargılamaların daha kısa sürede sonuçlanması için yeni adımlar yolda olduğunu belirten Tunç, temyiz ve istinaf incelemeleri en geç 6 ayda bitecek. Bazı davalarda doğrudan temyiz yolu getirilecek. Çevre, sağlık, trafik, iş kazaları ve uyuşturucu davalarında ihtisas mahkemeleri kurulacak. Duruşmalar en fazla 2 ay ertelenebilecek. Makul sürede yargılanma ilkesini takip için özel birimler oluşturulacak. Makul sürede yargılanma hakkını güvence altına almak için hem yapısal hem teknik önlemleri devreye alıyoruz. İstinaf sistemimizle hem Yargıtay ve Danıştay'ın iş yükünü azalttık hem de vatandaşımızın hukuki güvencesini artırdık" dedi."

HAKİM-SAVCI SAYISINDA ARTIŞ

2002'de 9 bin 349 olan hâkim-savcı sayısı bugün 25 bin 695. Son iki yılda 3 bin 369 yeni atama yapıldı. Hukuk fakültelerine girişte başarı sırası 100 bine çekildi. Bu yıl ilk kez yapılacak Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve hâkim-savcı yardımcılığı sistemiyle nitelikli hukukçular yetiştirilecek. Bakan Tunç, sık sık illerde adliyeleri ziyaret ederek hâkim, savcı ve adalet personeliyle buluşuyor, talepleri dinliyor. Geçtiğimiz gün Edirne'de, öğleden sonra Kırklareli'nde yargı teşkilatıyla bir araya gelen Tunç, "Adaletin zamanında tecellisi için bizzat sahada olmayı önemsiyorum" diye konuştu.

2002–2025 ADALETTE DÖNÜŞÜM

MÜSTAKİL ADLİYE SAYISI: 78'den 387'ye

KAPALI ALAN BÜYÜKLÜĞÜ: 569 bin metrekareden 6 milyon metrekareye

HÂKİM-SAVCI SAYISI: 9 bin 349'den 25 bin 695'e

MAHKEME SAYISI: 3 bin 699'dan 8 bin 898'e

İSTİNAF MAHKEMELERİ: 17 Bölge Adliye, 9 Bölge İdare

SON 2 YILDA ATANAN HÂKİM-SAVCI: 3 bin 369

HÂKİM-SAVCI YARDIMCISI: 2 bin 76

SON 2 YILDA YAPILAN LOJMAN: 3 bin 816