25 Ekim 2025 Cumartesi
Güncel

Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş'ten teşekkür mesajı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, 'RTÜK olarak, milli değerleri merkeze alan, özgür ama sorumlu yayıncılık anlayışıyla, ailemizi ve çocuklarımızı koruyan güçlü bir medya düzeni için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.' ifadesini kullandı.

RTÜK'ün NSosyal hesabından yayımlanan mesajda, Daniş, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyelerinin oylarıyla Üst Kurul Başkanlığı görevine seçildiğini belirtti.

Mehmet Daniş, mesajında şunları kaydetti:

"Vizyoner liderliği ve ülkemize adanmış hizmet anlayışıyla bizlere daima örnek olan Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Destekleri için Kültür ve Turizm Bakanı'mız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a, kıymetli Üst Kurul Üyelerimize ve görev süresi boyunca kuruma önemli katkılar sunan önceki Başkanımız Sayın Ebubekir Şahin'e teşekkür ederim. RTÜK olarak, milli değerleri merkeze alan, özgür ama sorumlu yayıncılık anlayışıyla, ailemizi ve çocuklarımızı koruyan güçlü bir medya düzeni için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

