Cenaze ve bakım araçlarında uyuşturucu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesinde yeni skandal.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda H.M. adlı şüpheliyi takibe aldı.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Soruşturmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde güvenlik görevlisi olan H.M.'nin evinde ve aracında yapılan aramada 779 ecstasy hap, 14 gram kokain, 340 gram metamfetaminle, uyuşturucu satışından elde ettiği değerlendirilen 360 bin TL, 1050 dolar, 220 euro ile çeşitli ziynet eşyaları ele geçirildi.