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Yeni skandal! İBB güvenlik görevlisi uyuşturucu taciri çıktı

Cenaze ve bakım araçlarında uyuşturucu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yeni skandal patlak verdi. İBB'de güvenlik görevlisi olarak çalışan H.M. uyuşturucu taciri çıktı.

Akşam Gazetesi10 Mayıs 2024 Cuma 08:48 - Güncelleme:
Yeni skandal! İBB güvenlik görevlisi uyuşturucu taciri çıktı
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Cenaze ve bakım araçlarında uyuşturucu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesinde yeni skandal.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda H.M. adlı şüpheliyi takibe aldı.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Soruşturmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde güvenlik görevlisi olan H.M.'nin evinde ve aracında yapılan aramada 779 ecstasy hap, 14 gram kokain, 340 gram metamfetaminle, uyuşturucu satışından elde ettiği değerlendirilen 360 bin TL, 1050 dolar, 220 euro ile çeşitli ziynet eşyaları ele geçirildi.

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