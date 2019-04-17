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Yeni skandal ortaya çıktı: Maltepe'de kasiyer ve şoför sandık kurulu başkanı olmuş

İstanbul Maltepe'de sandık kurullarında usulsüzlük tespitleri hızla artıyor. Maltepe Belediyesi'nde şoför ve büro işçisinin yasalara aykırı olarak Maltepe'de sandık kurul başkanı yapıldığı ortaya çıktı. Kasiyer ve daktilograf da sandık kurul başkanı olduğu tespit edildi.

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Maltepe'de sandıkta görev yapan 712 kişinin memur olmadığı ortaya çıktı. Sandıkta asil üye olan 389 kişi memur değildi. İlçe dışında sandıkta görev yapan ve memur olmayan 962 kişiden 573'üyasadışı olarak sandık başkanı olarak görevlendirildi.
 
İŞTE DETAYLAR:
 
* Sandık kurullarında hukuksuzluk yaşandı. Maltepe Belediyesi'nde şoför olarak çalışan İ.K., Maltepe 1331 No'lu sandıkta görevlendirildi. Seçimde sandık kurul başkanı olarak görev yaptı.
 
* Maltepe Belediyesi'nin iştiraki MATAŞ'ta büro işçisi C.K., Maltepe 1146 No'lu sandıkta, sandık kurul başkanı olarak görev yaptı.
 
* İstanbul SGK'da daktilograf olarak çalışan E.K., Maltepe 1212 No'lu sandıkta, sandık kurul başkanı olduğu tespit edildi.
 
* A.A. isimli kasiyerin Maltepe 1025 No'lu sandıkta görev yaptığı belirlendi. A.A. 1025 No'lu sandıkta, sandık kurul başkanı oldu.
 
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) sandık başkanı ve kurulda görev yapacak asil üyenin, ilçede görev yapan ve kamuda hizmette bulunmuş kişiler arasından seçilmesi gerektiğine yönelik genelge yayınlamıştı.
 
(Sabah)

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