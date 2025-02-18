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Yeni sosyal konut müjdesi... Bakan Kurum: Emlak Konut'la yarın bir kampanya başlatıyoruz

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu tarafından düzenlenen Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı'nda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Emlak Konut'la yarın yeni bir kampanya başlatıyoruz' dedi.

Haber Merkezi18 Şubat 2025 Salı 11:52 - Güncelleme:
Yeni sosyal konut müjdesi... Bakan Kurum: Emlak Konut'la yarın bir kampanya başlatıyoruz
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu tarafından düzenlenen Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, dar gelirli vatandaşlara sosyal konut kampanyasının yanı sıra Emlak Konut'un da diğer gelir grupları için yeni bir kampanyayı yarın duyuracağını açıkladı.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları;

* Biz bugüne kadar milletimizin en hassas konusu olan asrı felaketini ve deprem bölgesini asla ve asla siyasi malzeme yapmadık.

* Gerek sosyal konut projelerimizle gerek yeni konut kampanyaları ile sektördeki büyümeyi ve istihdamı güçlendirdik bu noktada 81 ilimizde 1 milyon 481 bin sosyal konut inşa ettik.

* Dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak olan proje için adımımızı atmış olacağız. Bu kapsamda yıl sonu itibarıyla milletimize bu imkanı hep beraber sunmuş olacağız.

* Nasıl dar gelirli vatandaşlarımıza uygun ödeme imkanlarıyla konut sunuyorsak, bu kampanyada da Emlak Konut projelerini diğer gelir gruplarındaki vatandaşlarımıza, uygun vade oranlarıyla, gerek düşük peşinat, gerek peşinatsız kazançlı bir yatırım imkanı olarak sunuyoruz.

* Sektörün hareketliliğini artıracak bir diğer kampanyayı da Emlak Konut'umuzla başlatıyoruz.

* Yarın başlayacak kampanyamızın tüm detaylarını bu hafta içinde Emlak Konut'umuz duyuracak. Ben tüm bu gayretlerimizin; milletimize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum.

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