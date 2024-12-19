Güler, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Suriye'deki gelişmelerin Türkiye'ye etkisinin sorulması üzerine Güler, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Yeni yönetimin olumlu mesajları ve dünyayla ilişki kurulması açısından önemli adımlar attığını ifade eden Bakan Güler, şunları söyledi:

"Bugün Avrupa Birliği'nden, İngiltere'den, Fransa'dan, İtalya, ABD dahil, kendileriyle direkt ilişkileri kurmaya başladılar. Bunlar, yeni yönetimin lehine olan gelişmeler. Ayrıca Suriye içerisinde de topluma verdikleri olumlu mesajlarla da halkla beraber çalışmaya başladıklarını ve devam edeceklerini de açıkça ifade ediyorlar. Ancak Suriye'de şu anda, Ayn el Arap bölgesinde YPG/PKK elemanları hala bölgeden çıkmama konusunda direniyorlar.

Ayrıca, Haseke bölgesinde bugün birtakım eylemlerde bulundular. Yeni yönetim, özellikle Rakka ve Tabka'yı terk etmeleri ve silah bırakmaları konusunda telkinlerde bulunuyor. İnşallah, bunların kendi aralarında anlaşma yapabileceklerini düşünüyoruz ve gerek Ayn el Arap, Sırrın, buralarda silah bırakarak, ağır silahlar dahil, yönetime teslim ederek buralardan çıkmasını ve oradaki vatandaşları rahatsız etmeden, daha büyük çatışmalar karşısında zarar görecek duruma düşürmeden buradan ayrılacaklarını düşünüyoruz."

Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerine ilişkin ise Güler, "Kendilerine açılan yeni kapılar da dahil olmak üzere buralardan çıkışla ilgili faaliyetlerini sürdürmeye başlamışlardır. Henüz arzu edilen seviyede olmasa da önümüzdeki yapılacak düzenlemeler dahilinde Suriyeli vatandaşlarımızın onurlu ve güvenli bir şekilde kendi topraklarına, evlerine kavuşacaklarını düşünüyoruz." diye konuştu.