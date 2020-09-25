İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Eylül 2020 Cuma / 7 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5809
  • EURO
    8,8397
  • ALTIN
    456.061
  • BIST100
    1132.99
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yeni tedbirler alınacak mı? Bakan Koca: Düşüş sürdürülebilir olmadı
Güncel

Yeni tedbirler alınacak mı? Bakan Koca: Düşüş sürdürülebilir olmadı

Bakan Koca, 'Rakamlardaki düşüş sürdürülebilir olmadı. Hasta sayılarımız artıyor. Artış her bölgede aynı oranda değil. Vaka artış hızı kontrol altında' dedi.

25 Eylül 2020 Cuma 11:34 - Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 12:00
ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da kameraların karşısına geçti.

Bakan Koca, "Rakamlardaki düşüş sürdürülebilir olmadı. Hasta sayılarımız artıyor. Artış her bölgede aynı oranda değil.

Samsun'daki artışa yönelik etkili müdahalelerle, son 1 haftada 1 ay öncesine göre 3'te 1 oranında vaka artışında düşüş oldu.

Son bir haftada vaka artış hızını kontrol altında aldık.

Samsunlu vatandaşlarımıza uyarım olacak. İlimizde 60 yaş üstü vakalar fazla.

Tüm şehirleri tedbirlere sıkı sıkı sarılmaya davet ediyorum." açıklamasını yaptı. 

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.