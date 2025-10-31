Yeni tip ehliyet için zamanla yarıştılar: Müdürlükler doldu taştı

Ehliyetlerini yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirmek isteyenler mesai bitiminden önce işlemlerini tamamlayabilmek için nüfus müdürlüklerine başvurdu.

İşlemlerini son güne bırakanlar nedeniyle ilçe nüfus müdürlüklerinde yoğunluk oluştu.

Müdürlüklerdeki personel de vatandaşların işlemlerin aksamaması için yoğun mesai yaptı.

Fatih İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde, vatandaşlar gerekli evrakı ibraz ederek, işlemlerinin ardından ehliyetlerini yeniledi.

Turan Alkan, işlemlerin uzun sürmediğini belirterek, 10 dakika içinde sıra alıp ehliyetini yenilediğini anlattı.

Alkan, "Daha önce işten dolayı son güne bıraktık. Erken olsa daha iyi olurdu. Aslında ben randevu aldım, sağlık raporları onaylanmadığı için bugüne kaldı." dedi.