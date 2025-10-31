İSTANBUL 19°C / 11°C
Yeni tip ehliyet için zamanla yarıştılar: Müdürlükler doldu taştı

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen sürenin dolmasına saatler kala, İstanbul'daki nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar mesai bitmeden işlemlerini tamamlamak için adeta yarıştı.

31 Ekim 2025 Cuma 18:08
Ehliyetlerini yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirmek isteyenler mesai bitiminden önce işlemlerini tamamlayabilmek için nüfus müdürlüklerine başvurdu.

İşlemlerini son güne bırakanlar nedeniyle ilçe nüfus müdürlüklerinde yoğunluk oluştu.

Müdürlüklerdeki personel de vatandaşların işlemlerin aksamaması için yoğun mesai yaptı.

Fatih İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde, vatandaşlar gerekli evrakı ibraz ederek, işlemlerinin ardından ehliyetlerini yeniledi.

Turan Alkan, işlemlerin uzun sürmediğini belirterek, 10 dakika içinde sıra alıp ehliyetini yenilediğini anlattı.

Alkan, "Daha önce işten dolayı son güne bıraktık. Erken olsa daha iyi olurdu. Aslında ben randevu aldım, sağlık raporları onaylanmadığı için bugüne kaldı." dedi.

