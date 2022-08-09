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Yeni Tokat Havalimanı Temmuz ayında 9 bin 391 yolcu ağırladı

Yeni Tokat Havalimanı'nda Temmuz ayında iç hat yolcu trafiği 9 bin 391 oldu.

IHA9 Ağustos 2022 Salı 17:58 - Güncelleme:
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Tokat Havalimanı'nın 2022 yılı Temmuz ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Tokat Havalimanı'nda Temmuz ayında, iç hat yolcu trafiği 9 bin 391 oldu. Temmuz ayında, Tokat Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 103'e ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise Temmuz ayında toplamda 96 ton oldu. Havalimanı açıldığı günden bugüne ise 7 aylık dönemde Tokat Havalimanı'nda yolcu trafiği 36 bin 174 yolcu, uçak trafiği 544, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 335 ton olarak gerçekleşti.

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