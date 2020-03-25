25 Mart 2020 Çarşamba 10:57 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 10:57

Yeni torba yasada neler var? Yeni torba yasa maddeleri nelerdir? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kanun Teklifi'ne, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında tedbirlerin de yer aldığı 15 madde eklendi. Yeni torba yasa içeriğine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

YENİ TORBA YASADA NELER VAR?



AK Partili milletvekillerinin imzasını taşıyan ve ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ne, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında tedbirlerin de yer aldığı 15 madde eklendi.

Yeni tip koronavirüsün olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesine katkı sağlamak ve ülke ekonomisini güçlendirmek amacıyla finansmana erişimin kolaylaştırılması için düzenlemeler yapıldı.

YENİ TORBA YASA MADDELERİ NELERDİR?



Kanun teklifinde, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından, afet ve acil durumlarda arama, kurtarma ve müdahale faaliyetleri kapsamında, 112 Acil Çağrı merkezlerinde yapılan çağrılarda telefon abone ve konum bilgileri karşılanabilecek.

Afetler nedeniyle afet yaşanılan yerlerde elektrik ve/veya doğal gaz tüketim beldelerinin bir yıla kadar ertelenmesine Cumhurbaşkanınca karar verilebilecek.

Türk Standartları Enstitüsü belirli süreli, geçici ve özel bilgi ve uzmanlık gerektiren işlerde yurt içi ve yurt dışında iş akdiyle enstitü dışından personel çalıştırabilecek.

5 bin iş günü ve 20 yıl sigortalılık süresini dolduran vazife ve harp malulü gazilere ikinci maaş bağlanması imkanı getiriliyor.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlara Bireysel Emeklilik imkanı getiriliyor.

Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi adı İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirilecek.

İşsizlik Fonu’na destek veriliyor.

Kredi Garanti Fonu’na 50 milyar TL aktarılması öngörülüyor.

Derneklere üye olma ve üyelikten çıkma konusunda bildirimin 45 güne çıkarılması ve dernek merkezinin bulunduğu dernekler birimine yapılması öngörülüyor.

20 günlük çalışma süresi 8 güne indirilmekte ve daha önce eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerini kendileri ödemek zorunda olanlardan ay içerisinde 9 günden 20 güne kadar çalışanların bu yükümlülüğü ortadan kaldırılıyor.

Konaklama vergisi 01/04/2020 tarihinden 1/11/2020 tarihine çekiliyor.

İşçilerinin sigorta primlerinin işveren hissesi ödemesinde kullanılabilecek işveren sendikası dayanışma ve yardımlaşma fonu desteğinin azami sınırı yüzde otuza çıkarılmaktadır.

Çek Kanunu’nda değişilikler yapılıyor.

Emekli aylıkları bin 500 TL’ye çıkarılıyor.

Yargılamalara ilişkin süreler 30 Nisan'a kadar durduruluyor.