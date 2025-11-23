İSTANBUL 22°C / 13°C
Güncel

Yeni trafik yasası yolda: Caydırıcı cezalar geliyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, caydırıcı cezaların geleceğini belirterek, 'Yol kesmek, araç tekmelemek, aynayı kırmak gibi zorbalıklar yakında tamamen bitecek' dedi.

23 Kasım 2025 Pazar 10:13
Yeni trafik yasası yolda: Caydırıcı cezalar geliyor
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde aracıyla bir başka sürücünün önünü kesmeye çalışan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren kişi yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni trafik kanunu teklifinin en kısa sürede yasalaşmasıyla bu tür olayların biteceğini açıkladı.

"KANUN TEKLİFİ EN KISA SÜRECE BİTECEK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Gereği yapıldı" başlığıyla NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Yol kesmek, araçtan inip kavga etmek, aracın aynasını kırmak, aracı tekmelemek, bu tür zorbalıklar yeni trafik kanunu teklifinin yasalaşmasıyla en kısa sürede bitecek." ifadesini kullandı.

"TRAFİK CEZALARI CAYDIRICI OLACAK"

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde aracıyla bir başka sürücünün önünü kesmeye çalışan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren T.F.'nin yakalandığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İlk kez yeni trafik kanunu teklifine girecek maddeye göre, saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapatan bu sürücüye, 180 bin lira idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Bu cezadan sonra sizce bir daha yapabilir mi? Trafik cezaları caydırıcı olacak. Trafik düzenini bozmak, vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye atmak kabul edilemez. Trafik güvenliğini hiçe sayan bu kişileri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz gereğini yaparız."
