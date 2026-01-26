Yeni ulaşım projesi için start verildi: Havalimanına ulaşım 6 dakikaya düşüyor

Şahinbey ilçesi Mavikent Bölgesi'nden Gaziantep Havalimanı'na ulaşımı kolaylaştıracak ve alternatif bir güzergâh oluşturacak yeni yol sayesinde hem zamandan tasarruf sağlanacak hem de şehir içi trafik yoğunluğu ile hava kirliliğinin önüne geçilecek.

Yeni yol, aynı zamanda Körkün'de ihtisaslaşan Sanayi Sitesi ile yeni planlanan Trikotajcılar Sitesi'ne bağlantı sağlayacak. 3'er şeritli olarak projelendirilen ve 50 metre genişliğe sahip yol, bağlantı yollarıyla birlikte toplam 13 kilometre uzunluğunda olacak. Güncel maliyeti yaklaşık 400 milyon TL olan projede ihale sürecinde sona yaklaşılırken, yolun 1 yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor. Proje tamamlandığında bağlantı bölgesinden mevcutta 20-25 dakika süren havalimanı ulaşımı, 6 dakikaya düşecek.

GASKİ EŞ ZAMANLI ALTYAPI YATIRIMLARINI YÜRÜTECEK

Proje kapsamında GASKİ başta olmak üzere ilgili kurumlar da altyapı yatırımlarını eş zamanlı olarak gerçekleştirecek. GASKİ mühendisleri tarafından bölgede havza çalışmaları yapılırken, yağmur sularının yol üzerinden hızlı şekilde Sacır Deresi'ne aktarılmasını sağlayacak projeler hazırlandı. Ayrıca yeni imar alanları ile trikotajcılar ve ayakkabıcılar sitelerinin ihtiyaç duyacağı kanalizasyon ve içme suyu hatları da bu yol güzergâhı üzerinden planlandı.

"ŞEHRİ İRİLEŞTİRMEDEN SAĞLIĞI BÜYÜTMEK İÇİN BİZİM ASLINDA YAPTIĞIMIZ ŞEY ÖNGÖRÜ BELEDİYECİLİĞİ"

Yeni proje için alanda teknik ekibiyle incelemede bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Şehir insanın, insan şehrin aynasıdır' diyor ecdat. Vücutta iki şeyi akıtmamız lazım. Birincisi su, o bizim can damarımız. İkinci ulaşım. Şehri irileştirmeden sağlığı büyütmek için bizim aslında yaptığımız şey öngörü belediyeciliği. Öngörü belediyeciliği ile bugün şehrin içme suyuyla ilgili olağanüstü şartlara rağmen sorunu çözdük ve şehri susuz bırakmadan çalışmamıza devam ediyoruz. İkincisi yol meselesi. Havalimanından geldikten sonra şu yolu açmazsak dönüp dönüp duruyoruz. O dönüp dönüp durma bize ne getiriyor? Birincisi zaman kaybı. İkincisi havamız kirleniyor. Üçüncüsü büyük kuyruklanmalar yaşıyoruz şehirde. Büyük şehirlerin en büyük sorunlarından bir tanesi ulaşım. İşte aslında biz bir mühendis olarak biz aslında bir hipotenüs yapıyoruz. Bize matematikte öğrettikleri şey hipotenüstür. Kestirmeden yolu açmak ve dönmeyi önleyecek kısa yoldan muradımıza erişmek" şeklinde konuştu.

"YOLU YAPMADAN ÖNCE BÜTÜN ALTYAPIYI YAPACAĞIZ"

Açıklamasında yol çalışmasının diğer özellikleri ve önemli noktalarına değinen Başkan Fatma Şahin, "Şehirde trikotajcılar çok dağınık. Şehrin dışına çıkarıyoruz. Körkün Sanayisi, ihtisas organize sanayi oldu. Oraya ayakkabıcıları getiriyoruz. Eski Nizip Caddesi'nde o metruk binaların hepsinin yerine buraya Körkün'de ayakkabıcılar ihtisas organizeyi kuruyoruz. Bunların hepsi bir taraftan çalışırken öyle bir çalışma yaptı ki arkadaşlar Körkün Sanayisi'ne gelen bir sanayicimiz de işçimiz de ayakkabı üreticimiz de bu yolla çok kolay bir şekilde iş yerine ulaşmış olacak. Hızlı bir şekilde çalışmaya başladılar ve biz daha önce özellikle Mavikent'teki sanayi bölgesine bakarsanız şehrin bütün küçük sanayisini, makine sanayisini bu bölgede topladık. Bunların şu anda bizden en büyük talebi bu yolun açılması. Bu uzun yollar onları gerçekten yoruyor. Şehri yoruyor. Bir de biz yaptığımız bütün çalışmaları açık ihale olarak yapıyoruz. Bu aslında Türkiye Yüzyıl Belediyeciliğinde de şeffaf ve hesap verebilir belediyecilik aslında, çok önemli. 42 tane firma yarıştı bu yolu açmak için. Şimdi son kararımızı veriyoruz. Yolu yapmadan önce bütün altyapıyı yapacağız. Şahinbey ilçesindeki bu bölgede yaklaşık dört yüz bin kişi yaşıyor. Bu 400 bin kişinin hızlı bir şekilde bu yola ulaşmasını sağlayıp havalimanına ulaştıracağız. O yüzden bu açıdan şehrin için çok önemli bir yoldu. Yaklaşık bir yıldan beri projesi çalışıldı. Mali olarak imkanlar zorlandı. Bir yıl gibi kısa bir sürede de bu işi tamamlamış olacağız. Yol medeniyettir" diye konuştu.