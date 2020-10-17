İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ekim 2020 Cumartesi / 29 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9347
  • EURO
    9,2997
  • ALTIN
    484.61
  • BIST100
    1192.73
Güncel

Yeni Ulusal Arama ve Kurtarma Planı açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'Mavi Vatanımızda arama ve kurtarma sorumluluk sahamızı, Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren milli gemilerimizin arama sahalarını kapsayacak şekilde genişlettik. Yeni Ulusal Arama ve Kurtarma Planımız ülkemize hayırlı olsun' dedi.

İHA17 Ekim 2020 Cumartesi 09:59 - Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 10:14
ABONE OL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, Türkiye’nin Mavi Vatanda arama ve kurtarma sorumluluk sahasını, Doğu Akdeniz’de faaliyet gösteren milli gemilerin arama sahalarını kapsayacak şekilde genişlettiklerini duyurdu.

Bakan Karaismailoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Fatih’e, Yavuz’a, Kanuni’ye selam olsun. #MaviVatanımızda arama ve kurtarma sorumluluk sahamızı, Doğu Akdeniz’de faaliyet gösteren milli gemilerimizin arama sahalarını kapsayacak şekilde genişlettik. Yeni Ulusal Arama ve Kurtarma Planımız ülkemize hayırlı olsun.”

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.