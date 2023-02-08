Yeni uydu görüntüleri depremin bölgede açtığı hasarı gözler önüne serdi

Colorado eyaleti merkezli uzay teknolojileri şirketi, depremden etkilenen İslahiye, Nurdağı ve Düziçi şehirlerine ait bazı uydu fotoğraflarını sitesinde Açık Veri Programı çerçevesinde kamuya sundu.

Deprem öncesi değişik zamanlarda aynı açıdan çekilen fotoğrafların, yeni elde edilen görüntülerle yan yana getirilerek yapılan karşılaştırmada, depremin bölgede açtığı hasar gözler önüne serildi.

Uydu görüntülerinde, şehirlerde cadde ve açık alanlara kurulan acil barınma çadırları ile çalışmalarına devam eden yardım ve kurtarma ekiplerinin araçları da dikkati çekti.

Şirketin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, kötü hava durumu ve bulut örtüsünün deprem alanından yeni görüntü elde edilmesindeki zorlukta temel etken olduğu vurgulanarak, yeni görüntüler alındıkça paylaşılmaya devam edileceği kaydedildi.