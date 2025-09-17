İSTANBUL 27°C / 18°C
Güncel

Yeni uygulama başlıyor: Bu yıldan itibaren tüm öğrencilere uygulanacak

Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokul ve lise öğrencilerinin ilgi ve yeteneklerine uygun eğitim ve meslek tercihi yapmasını sağlayacak 'Mesleki İlgi ve Mesleki Beceri Envanterleri'ni geliştirdi. Böylece öğrencilerin mesleki yönelimleri belirlenecek.

AA17 Eylül 2025 Çarşamba 13:00 - Güncelleme:
Yeni uygulama başlıyor: Bu yıldan itibaren tüm öğrencilere uygulanacak
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini tanıyarak eğitim ve meslek tercihlerinde doğru yönlendirilmelerini sağlamak amacıyla "Mesleki İlgi ve Mesleki Beceri Envanterleri" geliştirildi.

Yazılım süreçleri tamamlanan envanterler, bu yılın eğitim öğretim yılından itibaren ortaokul ve lise öğrencilerine uygulanacak.

Dijital ortamda uygulanacak envanterler, hazırlanan internet sitesi üzerinden öğrenciler tarafından cevaplanacak. Yanıtlar, okul rehber öğretmeni ve psikolojik danışmanlar tarafından değerlendirilecek, böylelikle öğrencilere mesleki rehberlik kapsamında yönlendirme ve yerleştirme hizmeti sunulacak.

EĞİTİMLE İŞ YAŞAMI ARASINDAKİ İLİŞKİYİ DAHA BİLİNÇLİ KAVRAMALARINA KATKI SAĞLAYACAK

Envanterler sayesinde öğrencilerin liseye geçiş ve program tercihlerinde daha doğru yönlendirilmesi, dijital yeterliklerinin güçlendirilmesi ve mesleklere yönelik olumlu tutum geliştirmeleri hedefleniyor.

Çalışma, öğrencilerin hem kendilerine uygun programları seçmelerine hem de eğitimle iş yaşamı arasındaki ilişkiyi daha bilinçli kavramalarına katkı sağlayacak.

"Mesleki İlgi Envanteri", bilim, doğa/ekosistem, sosyal etki, kültür, toplum ve inanç sistemi, sanat, spor, sağlık, teknoloji ve mühendislik, veri bilimi ve dijital iletişim gibi geniş bir yelpazede öğrencilerin ilgilerini ölçmeye yönelik maddeler içeriyor.

ÖĞRENCİLERİN MESLEKİ GELİŞİMLERİNİ DESTEKLEYECEK GÜÇLÜ BİR KAYNAK NİTELİĞİ TAŞIYOR

"Mesleki Beceri Envanteri" ise ortaokul ve lise öğrencilerinin mesleki ve teknik anadolu liselerinde yer alan 53 alan ve 114 dala yönelik beceri profillerini belirlemek üzere hazırlandı.

Ortaokul düzeyinde öğrenciler liseye geçiş sürecinde ilgi ve becerilerine uygun alanlara yönlendirilecek, lise düzeyinde ise yükseköğretim programlarına veya meslek dallarına daha bilinçli yönelimleri sağlanacak.

Envanterler yalnızca öğrenciler için değil öğretmen ve veliler için de yol gösterici olacak. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde kullanılacak bu araçlar, öğrencilerin mesleki gelişimlerini destekleyecek güçlü bir kaynak niteliği taşıyor.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel ilkeleri doğrultusunda hazırlanan envanterler, eğitim ile istihdam arasındaki bağı güçlendirerek Türkiye'nin nitelikli insan kaynağı yetiştirme hedefini destekleyecek.

Bu sayede öğrenciler okul dönemlerinin yanı sıra yaşam boyu gelişim süreçlerinde de kendilerini tanıyacak, potansiyellerini ortaya çıkaracak ve doğru mesleki kararlar alabilecek.

  • Mesleki Yönelimler
  • Eğitim Bakanlığı
  • Mesleki Beceriler

